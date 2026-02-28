Sanremo 2026, Serena Brancale e Gregory Porter raccontano a RTL 102.5 l’emozione della serata cover

Serena Brancale è stata ospite di RTL 102.5 per raccontarci la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. L’artista si è esibita sulle note di “Bésame Mucho" di Consuelo Velázquez con Gregory Porter e Delia, un brano intenso che esprime il desiderio di vivere l’amore nel presente.

“Bésame mucho”, composta da Consuelo Velázquez nel 1940, fu scritta prima che la pianista e autrice messicana compisse 24 anni e, come lei stessa raccontò, addirittura prima di aver dato il suo primo bacio. Il brano venne inciso per la prima volta dal cantante messicano Emilio Tuero, diventando una delle canzoni più popolari del ‘900.Nel 1999 fu riconosciuta come la canzone in lingua spagnola più interpretata e registrata al mondo, oltre che una delle più tradotte in assoluto.





Ai microfoni di RTL 102.5, Serena Brancale ha raccontato: «È stato pazzesco cantare ieri sera con Gregory Porter e Delia, è un sogno che si è avverato. Mi sono emozionata da morire. Ho cercato di spiegare a Gregory che cos'è Sanremo, ma lui mi ha detto che non aveva capito nulla, cioè non aveva capito fosse così importante e quanta gente ci fosse. Prima gli spiegavo delle cose legate al podio di stasera, alla serata finale, quanto sia più importante questo Sanremo per me, perché mi sono scrollata di dosso un dolore e ne ho voluto parlare in una canzone, tornando a Sanremo per la terza volta, e quanto per me sia diverso questo Sanremo rispetto all'anno scorso. Cerco di spiegargli un po', anche per renderlo più partecipe e lui è molto curioso. Ieri Tony Pitone ha cantato uno standard jazz, Sayf ha cantato uno standard jazz e “Besame Mucho” è uno standard jazz e questa cosa ì che mi piace. È come se la cover stia diventando una canzone antica, nobile e quindi il jazz è alla ribalta, è ritornato».





Gregory Porter, ospite sul nostro radio truck a Sanremo, ha aggiunto: «È tutto meraviglioso, questo è un festival incredibile con persone incredibili, pazzesche e divertenti. Sono nella fase di esperienza di Sanremo e ne avevo già sentito parlare, ma essere qui è totalmente diverso. È davvero fantastico e amo come gli artisti sono tutti in una comunità insieme, è come un piccolo villaggio, voglio dire, siamo in un piccolo villaggio, ma c'è un vero villaggio culturale e musicale che è stato creato, quindi è fantastico».



