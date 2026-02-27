Dargen D'Amico, Pupo e Fabrizio Bosso insieme nella serata dei duetti a Sanremo 2026. La cover di "Su di noi"

Nella serata delle cover di Sanremo 2025, Dargen D'Amico si esibisce insieme a Pupo e al trombettista jazz Fabrizio Bosso. I tre porteranno sul palco del Teatro Ariston una versione personale dell'evergreen "Su di noi".





LA STORIA DELLA CANZONE "SU DI NOI"

è uno dei brani più celebri del cantante toscano, scritto da Paolo Barabani, Donatella Milani e dallo stesso Pupo. Il pezzo è stato presentato al 30º Festival di Sanremo, dove raggiunse il terzo posto in classifica. Una canzone che rivive, 46 anni dopo, grazie a questa serata delle cover. E la curiosità è altissima, per capire come verrà arrangiata ed, eventualmente, riscritta. A lasciar immaginare possibili novità è stato lo stesso Pupo.





IL POST DI PUPO, "REALE TEMPESTA DI EMOZIONI"

Ha scritto così, in un post su Instagram, Pupo, che ha promesso una





FABRIZIO BOSSO

Entusiasmo anche di Fabrizio Bosso, che torna sul palco dell'Ariston, dove ha suonato più volte. La prima nel 2003, con Sergio Cammariere, per il brano. Nel corso della sua carriera, Bosso ha suonato con orchestre del calibro della London Symphony. E chissà come il suo talento saprà integrarsi con





IL TESTO DI "SU DI NOI"

Su di noi

Ci avresti scommesso tu

Su di noi

Mi vendi un sorriso tu

Se lo vuoi

Cantare, sognare, sperare così

Su di noi

Gli amici dicevano, "No, vedrai

È tutto sbagliato"

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L'amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Lontano dal mondo, portati dal vento

Non chiedermi dove si va

Noi due respirando lo stesso momento

Poi fare l'amore qua e là

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L'amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Se tu vuoi volare

Ti porto lontano, nei campi di grano

Che nascono dentro di me

Nei sogni proibiti di due innamorati

Nel posto più bello che c'è

Lontano dal mondo, portati dal vento

Respira la tua libertà

Giocare un momento, poi corrersi incontro

Per fare l'amore qua e là

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L'amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai