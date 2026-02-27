Dargen D'Amico, Pupo e Fabrizio Bosso insieme nella serata dei duetti a Sanremo 2026. La cover di "Su di noi"
27 febbraio 2026, ore 21:10
I tre artisti porteranno all'Ariston la loro versione del celebre brano di Pupo, che arrivò in terza posizione al Festival nel 1980
Nella serata delle cover di Sanremo 2025, Dargen D'Amico si esibisce insieme a Pupo e al trombettista jazz Fabrizio Bosso. I tre porteranno sul palco del Teatro Ariston una versione personale dell'evergreen "Su di noi".
LA STORIA DELLA CANZONE "SU DI NOI""Su di noi" è uno dei brani più celebri del cantante toscano, scritto da Paolo Barabani, Donatella Milani e dallo stesso Pupo. Il pezzo è stato presentato al 30º Festival di Sanremo, dove raggiunse il terzo posto in classifica. Una canzone che rivive, 46 anni dopo, grazie a questa serata delle cover. E la curiosità è altissima, per capire come verrà arrangiata ed, eventualmente, riscritta. A lasciar immaginare possibili novità è stato lo stesso Pupo.
IL POST DI PUPO, "REALE TEMPESTA DI EMOZIONI""Ho seguito la conferenza stampa e mi ha molto colpito la domanda di una giornalista che ha definito il mondo una polveriera e ha chiesto a Carlo Conti perché non avesse scelto canzoni che parlassero di questo. Quando ascolterete la nuova versione di 'Su di noi', quella rielaborata da Dargen D'Amico insieme a Fabrizio Bosso". Ha scritto così, in un post su Instagram, Pupo, che ha promesso una "reale tempesta di emozioni".
FABRIZIO BOSSOEntusiasmo anche di Fabrizio Bosso, che torna sul palco dell'Ariston, dove ha suonato più volte. La prima nel 2003, con Sergio Cammariere, per il brano Tutto quello che un uomo. Nel corso della sua carriera, Bosso ha suonato con orchestre del calibro della London Symphony. E chissà come il suo talento saprà integrarsi con "Su di noi".
IL TESTO DI "SU DI NOI"
Su di noi
Ci avresti scommesso tu
Su di noi
Mi vendi un sorriso tu
Se lo vuoi
Cantare, sognare, sperare così
Su di noi
Gli amici dicevano, "No, vedrai
È tutto sbagliato"
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L'amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Lontano dal mondo, portati dal vento
Non chiedermi dove si va
Noi due respirando lo stesso momento
Poi fare l'amore qua e là
Mi stavi vicino e non mi accorgevo
Di quanto importante eri tu
Adesso ci siamo
Fai presto, ti amo
Non perdere un attimo in più
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L'amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Se tu vuoi volare
Ti porto lontano, nei campi di grano
Che nascono dentro di me
Nei sogni proibiti di due innamorati
Nel posto più bello che c'è
Lontano dal mondo, portati dal vento
Respira la tua libertà
Giocare un momento, poi corrersi incontro
Per fare l'amore qua e là
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L'amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Mi stavi vicino e non mi accorgevo
Di quanto importante eri tu
Adesso ci siamo
Fai presto, ti amo
Non perdere un attimo in più
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Di te non mi stanco mai
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Di te non mi stanco mai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Noi, solo noi
Su di noi, solo noi
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Noi, solo noi
Su di noi, solo noi
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
