Sanremo 2026, LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo a RTL 102.5 Photo Credit: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Redazione Web

28 febbraio 2026, ore 13:20

Ieri sera, in occasione della serata cover, il duo in gara al Festival di Sanremo 2026 si è esibito sulle note di “Andamento lento” con Tullio De Piscopo

LDA, Aka 7even e Tullio De Piscopo sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontarci come hanno vissuto la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Il duo si è esibito sulle note di “Andamento lento”, classificandosi come settimi e portando una rilettura speciale dell’iconico brano che ha attraversato generazioni e continua a essere un simbolo senza tempo della musica italiana.


Ai microfoni di RTL 102.5, LDA ha raccontato: «Noi ci siamo conosciuti da vicino per fare la cover di “Andamento lento”. Il maestro prima di accettare ha voluto sentire come veniva, fortunatamente gli è piaciuta e dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato con noi». «È stata un’esperienza che ci porteremo per tutta la vita e lo ringrazio tanto. Il 6 marzo uscirà il nostro album, che sarà super variegato in cui abbiamo fatto bravi cantautorali, pezzi simili a “Poesie clandestine”. È molto molto versatile ed è stato fatto in pochissimo tempo, 13 giorni per farlo e 3 per registrare» ha aggiunto Aka 7even.


Presente sul nostro radiotruck a Sanremo anche Tullio De Piscopo, che ha spiegato: «È incredibile perché in 38 anni “Andamento lento” non è mai stata eseguita al Festival, sono dovuto tornare io con questi ragazzi, che sono bravissimi». Inoltre, tra pochissimo, Tullio De Piscopo darà vita al "80TULLIO live 2026 - THE LAST TOUR...Nun'o saccio!". Un tour che è insieme una festa, un concerto e una dichiarazione d’amore al pubblico, un occasione per celebrare un traguardo importante e, forse, un addio alle grandi tournée. (…Nun’o saccio!) Il ritmo sarà il centro pulsante di una festa che ripercorre decenni di musica e di vita: dagli inizi a Napoli a Pino Daniele, Quincy Jones, Astor Piazzolla, dal jazz al funk e al pop, dai suoi brani più amati alle collaborazioni che hanno fatto la storia. Sulle tavole del palcoscenico ci saranno grandi sorprese. L’artista farà tappa a Napoli, Roma, Bari, Palermo, Catania, Milano e Torino.


Argomenti

Aka 7even
Andamento lento
duetto
Festival di Sanremo 2026
LDA
Radioshow
Serata cover
Tullio De Piscopo

