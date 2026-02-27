Sanremo 2026, LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo e la sua "Andamento Lento" nella serata duetti
27 febbraio 2026, ore 21:55
LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo per dare vita alla cover di "Andamento Lento"
LDA e Aka7even si presentano all’appuntamento con la serata dedicata alle cover pronti a esibirsi con Tullio De Piscopo e la sua “Andamento Lento” a salire sul palco del Teatro Ariston. Un ritorno, quello nella città dei fiori per il cantautore, batterista e percussionista napoletano, che proprio con questa canzone partecipò da esordiente al Festival di Sanremo del 1988, concludendo in diciottesima posizione.
LDA, AKA7EVEN E TULLIO DE PISCOPO, UN’ESIBIZIONE CHE PARLA NAPOLETANO
Un trio di artisti, quello che vedrà coinvolti LDA, Aka7even e Tullio De Piscopo, che parla napoletano. Non solo questa però la caratteristica che contraddistinguerà la performance della serata cover del Festival di Sanremo 2026. Quello destinato a prendere vita sul palco del Teatro Ariston sarà un vero e proprio confronto generazionale: da un lato ci sono LDA e Aka7even, che nonostante le rispettive giovanissime età (22 anni il primo, 25 anni il secondo) si stanno progressivamente affermando nel panorama musicale contemporaneo, con le community dei fan che crescono costantemente di numero. Dall’altro c’è Tullio De Piscopo, decano della scena musicale campana che vanta collaborazioni illustri, internazionali e non: da Quincy Jones a Franco Battiato, arrivando a Lucio Dalla, Lucio Battisti, Adriano Celentano, Fabrizio De Andrè ed Enzo Jannacci. Senza dimenticare la collaborazione con Pino Daniele all’interno di diversi progetti discografici.
LDA E AKA7EVEN, LE PARTECIPAZIONI A SANREMO
Giovanissimi, LDA e Aka7even, eppure con un ruolino di marcia degno di nota sul fronte delle produzioni artistiche. E così anche per quanto riguarda le partecipazioni a Sanremo. Per LDA quella attuale è la seconda presenza sul palco del Teatro Ariston, dopo quella datata 2023 in cui partecipò con il brano “Quello che fa bene”, che gli valse la quindicesima posizione finale.
Anche per Aka7even quello di questa edizione rappresenta un ritorno, considerando l’esordio del 2022 che, con la canzone “Perfetta così”, ottenne il tredicesimo piazzamento nella classifica finale.