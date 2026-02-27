Sanremo 2026, LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo e la sua "Andamento Lento" nella serata duetti Photo Credit: Ansa / Ettore Ferrari

LDA e Aka7even si presentano all’appuntamento con la serata dedicata alle cover pronti a esibirsi con Tullio De Piscopo e la sua “Andamento Lento” a salire sul palco del Teatro Ariston. Un ritorno, quello nella città dei fiori per il cantautore, batterista e percussionista napoletano, che proprio con questa canzone partecipò da esordiente al Festival di Sanremo del 1988, concludendo in diciottesima posizione.





LDA, AKA7EVEN E TULLIO DE PISCOPO, UN’ESIBIZIONE CHE PARLA NAPOLETANO

Un trio di artisti, quello che vedrà coinvolti LDA, Aka7even e Tullio De Piscopo, che parla napoletano. Non solo questa però la caratteristica che contraddistinguerà la performance della serata cover del Festival di Sanremo 2026. Quello destinato a prendere vita sul palco del Teatro Ariston sarà un vero e proprio confronto generazionale: da un lato ci sono LDA e Aka7even, che nonostante le rispettive giovanissime età (22 anni il primo, 25 anni il secondo) si stanno progressivamente affermando nel panorama musicale contemporaneo, con le community dei fan che crescono costantemente di numero. Dall’altro c’è Tullio De Piscopo, decano della scena musicale campana che vanta collaborazioni illustri, internazionali e non: da Quincy Jones a Franco Battiato, arrivando a Lucio Dalla, Lucio Battisti, Adriano Celentano, Fabrizio De Andrè ed Enzo Jannacci. Senza dimenticare la collaborazione con Pino Daniele all’interno di diversi progetti discografici.