Aumentano del 28% le visualizzazioni social del gruppo RTL 102.5 a Sanremo: 56 milioni in una settimana
04 marzo 2026, ore 11:52
Gli italiani scelgono, ancora una volta, RTL 102.5 anche sui social
Impennata di visualizzazioni sui social nella settimana sanremese per il Gruppo RTL 102.5: oltre 56 milioni di visualizzazioni in sette giorni su Instagram, Facebook, TikTok, X e Twitch. Il racconto, minuto per minuto, di tutto il Festival, con retroscena e interviste agli artisti. Gli italiani scelgono, ancora una volta, RTL 102.5 anche sui social.
Anche in questa edizione non sono mancate le dirette sulle piattaforme digitali: Twitch e TikTok.
La grande novità di questa edizione sono state le dirette su Twitch sul canale ufficiale di RTL 102.5: ben 37mila spettatori medi, un’ottima performance per un contenuto radiofonico proposto su una piattaforma come Twitch.
Un successo che valorizza i partner commerciali e consolida ulteriormente il posizionamento del Gruppo RTL 102.5.
