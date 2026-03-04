Aumentano del 28% le visualizzazioni social del gruppo RTL 102.5 a Sanremo: 56 milioni in una settimana

Redazione Web

04 marzo 2026, ore 11:52

Gli italiani scelgono, ancora una volta, RTL 102.5 anche sui social

Impennata di visualizzazioni sui social nella settimana sanremese per il Gruppo RTL 102.5: oltre 56 milioni di visualizzazioni in sette giorni su Instagram, Facebook, TikTok, X e Twitch. Il racconto, minuto per minuto, di tutto il Festival, con retroscena e interviste agli artisti. Gli italiani scelgono, ancora una volta, RTL 102.5 anche sui social.

Anche in questa edizione non sono mancate le dirette sulle piattaforme digitali: Twitch e TikTok.
La grande novità di questa edizione sono state le dirette su Twitch sul canale ufficiale di RTL 102.5: ben 37mila spettatori medi, un’ottima performance per un contenuto radiofonico proposto su una piattaforma come Twitch.

Un successo che valorizza i partner commerciali e consolida ulteriormente il posizionamento del Gruppo RTL 102.5.

