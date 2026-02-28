Sanremo 2026, Raf su RTL 10.5 si prepara per la finale del Festival

Manca ormai pochissimo all’atto conclusivo della 76ª edizione del Festival di Sanremo e l’atmosfera in città è carica di adrenalina. Tra poche ore scopriremo chi conquisterà il titolo, al termine di una settimana intensa di musica ed emozioni. Nel frattempo, il nostro Radio Truck è diventato un punto d’incontro privilegiato: gli artisti si alternano ai microfoni per condividere sensazioni, aspettative e rituali scaramantici con cui si preparano ad affrontare la serata decisiva.





RAF: "UN FESTIVAL CHE PORTERÒ NEL CUORE"

Poco fa è passato a trovarci Raf, che ha condiviso con noi emozioni e retroscena di questa esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. «Amo Levante, è un affetto reciproco: l’ho incontrata e abbracciata poco fa qui sul Radio Truck», ha raccontato sorridendo. Ripensando alla serata di ieri ha aggiunto: «Sono molto contento, nonostante il colpo della strega è andato tutto bene. Inoltre c’era mia figlia e questo mi ha aiutato tantissimo: è specializzata in balli latini ed è stata fantastica, anche perché ha dovuto sostituire un’altra ballerina». Per la finale si dice sereno: «Voglio godermi fino in fondo quest’ultimo momento. È un Festival che porterò nel cuore, il posto in classifica non mi interessa. Non dovevo neanche partecipare, è stata la canzone a portarmi qui, e per questo sono soddisfatto». Infine, una battuta sul meme che lo ritrae mentre si sistema i pantaloni prima di salire sul palco: «In realtà stavo cercando di nascondere la targhetta degli slip che mi dava fastidio. Non potevo immaginare che proprio in quel momento la regia staccasse su di me».

RAF, DOPO SANREMO PARTE CON IL TOUR

Dopo l’esperienza sanremese, Raf si dedicherà all’attività in studio per registrare il suo nuovo album e si appresterà a vivere una calda estate di live in tutta Italia del tour “Infinito – Estate 2026”. Il prossimo autunno invece sarà nei palazzetti con “INFINITO - Palasport 2026”, che farà tappa a Napoli, Milano e Roma. «Inizia il bello dopo Sanremo per me, perché i palchi dei miei concerti sono la cosa a cui sono più legato e sono sicuro che questa è una cosa bella anche per il mio pubblico, che mi segue nei live da tanti anni e sono sempre di più. Quindi faremo un tour estivo in Italia ed è una cosa bellissima per un musicista, poi i palazzetti in autunno, in corrispondenza dell’uscita del nuovo album di inediti» spiega Raf. Entrambi i tour sono organizzati da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS.