RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga
01 marzo 2026, ore 13:40
“Che Fastidio” è stata votata dagli ascoltatori come la canzone più radiofonica del Festival Di Sanremo
È “Che fastidio” di Ditonellapiaga il brano vincitore della speciale CLASSIFICA RADIOSHOW 2026 – categoria Campioni, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 76a edizione del Festival di Sanremo.
La vittoria è stata annunciata in diretta su RTL 102.5 durante il programma “L’indignato speciale”.
Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia. La classifica si basa sulle preferenze espresse dagli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali.
«Grazie mille a tutti gli ascoltatori che hanno votato la mia canzone, sono felicissima», commenta Ditonellapiaga in diretta.
Nei prossimi giorni Ditonellapiaga riceverà il premio in diretta negli studi di RTL 102.5.
