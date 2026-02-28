Sanremo 2026, Fulminacci racconta a RTL 102.5 la serata cover: “È stato stupendo fare un’esibizione con Francesca Fagnani”

Fulminacci è stato ospite di RTL 102.5 per raccontare la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. L’artista ha portato sul palco Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice tra le più brillanti e taglienti in Italia, per dare vita a un sorprendente incontro artistico. Per l’occasione due reinterpreteranno “Parole parole”, il capolavoro senza tempo dell’iconica Mina.





Ai microfoni di RTL 102.5, Fulminacci ha raccontato: «Sono molto felice e continuo ad essere veramente gasato. Per me è stato stupendo fare un'esibizione con Francesca Fagnani e soprattutto farla in bianco e nero, che era il mio obiettivo di vita, andare in diretta su RAI 1 in bianco e nero, quadrato, in formato 4/3. Era proprio il mio sogno e l'ho coronato. L’ho proprio chiesto io, perché avevo la fissa di sta cosa. Infatti poi rivederlo mi è piaciuto tantissimo, perché mi sembrava un piccolo omaggio alla TV degli anni 60-70».





IL NUOVO ALBUM: “CALCINACCI”

Il 13 marzo uscirà “Calcinacci”, il nuovo album di Fulminacci, che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia. Il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni, si sporca le mani con l’imperfezione e ne fa un punto di forza. A completare il quadro di “Calcinacci” anche due collaborazioni speciali, che si inseriscono con naturalezza nell’universo narrativo del nuovo lavoro in studio: Franco126 e Tutti Fenomeni. Due artisti affini al cantautore per sensibilità e sguardo, capaci di aggiungere nuove sfumature senza alterare l’identità dell’album. Due tasselli diversi ma perfettamente armonici, che contribuiscono a rendere ancora più ricco e sfaccettato il mosaico di “Calcinacci”. La produzione (ad eccezione di “Nulla di stupefacente” affidata ad okgiorgio) è curata interamente da Golden Years, che lo ha accompagnato anche in qualità di direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston. Una collezione di istantanee che si susseguono, dove ogni brano diventa un racconto, in un intreccio di sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici. All’interno del progetto sarà presente anche il brano presentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, “Stupida sfortuna”.





IL TOUR

Ad aprile 2026 prenderà il via da Roma il “PALAZZACCI TOUR 2026”, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo. Uno stile apprezzato fin dagli esordi da pubblico e critica, che gli è valso la Targa Tenco 2019 nella categoria Opera Prima. Fulminacci farà tappa a Roma, Napoli, Milano e Firenze.



