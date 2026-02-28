Sanremo 2026, Levante su RTL 102.5 parla del bacio con Gaia: "Nessuna censura"

Siamo arrivati al gran finale del Festival di Sanremo 2026: questa sera sarà finalmente proclamato il vincitore della 76ª edizione della storica kermesse musicale. L’attesa è altissima e l’emozione si fa sentire non solo sul palco dell'Ariston, ma anche dietro le quinte. Intanto, sul nostro Radio Truck, continua il via vai di artisti che passano a trovarci per raccontarci le loro impressioni a caldo e svelarci come si stanno preparando ad affrontare l’ultimo, decisivo round di questa sera.

LEVANTE: "PROVERÒ NOSTALGIA DI SANREMO"

Poco fa è passata a trovarci Levante, che ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. «C’è un po’ di stanchezza, ma è solo muscolare, non emotiva. Di questo Sanremo proverò nostalgia», ha raccontato con il sorriso. Sul fronte discografico, l’artista ha rivelato che l’uscita del nuovo album, già pronto, potrebbe slittare: «Stiamo valutando una data che sentiamo più giusta. Vogliamo prenderci il tempo necessario». Poi un passaggio sulla serata delle cover condivisa con Gaia: «Ci siamo divertite, siamo diventate amiche. Non amo particolarmente il concetto di cover, ma questa esperienza mi ha dato la possibilità di scoprire Gaia. Il brano non sarà nell’album, è stato un esperimento riuscito». Infine, sul bacio che ha fatto tanto parlare: «Era un gesto che volevo farle da tempo, un bacio di gratitudine ma anche di interesse. Sfatiamo il mito: nessuna censura, la regia non ne sapeva nulla». E conclude: «Questo Sanremo è andato benissimo».

LEVANTE, DOPO SANREMO PARTE CON IL TOUR

Ad aprile con "Dell’amore - Club Tour 2026", Levante sancisce il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico. Dal 29 aprile, infatti, inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero, tra queste anche il nuovo singolo e i nuovi brani che, dall’inizio del 2025, hanno segnato il percorso verso il nuovo disco: “FOLLEMENTE”, “MAIMAI” e “NIENTE DA DIRE”. L’artista farà tappa a Padova, Firenze, Roma, Napoli, Venaria Reale, Bologna e Milano.