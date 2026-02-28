Sanremo 2026, la finalissima: tutti gli aggiornamenti sulla quinta serata

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2027. Il passaggio del testimone alle 23.16, in diretta: Carlo Conti chiama De Martino sul palco e dà l'annuncio. Commozione. Abbracci. "Tieni il telefono acceso", dice Stefano. "Ci vediamo l'anno prossimo"





Il giorno è arrivato. Questa sera scopriremo il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Una serata che si è aperta in maniera inedita, con un pensiero rivolto all'attualità, alle tensioni internazionali delle ultime ore. Carlo Conti, Laura Pausini e la co-conduttrice di questa sera, la giornalista Giorgia Cardinaletti, hanno fatto riferimento alla delicata situazione in Iran, prima di lanciare un nuovo appello alla pace. "Festeggeremo un vincitore ma non possiamo ignorare quello che sta succedendo, nelle zone di conflitto muoiono tanti bambini, da Sanremo lanciamo un appello per tutelarli tutti".





PARTITA APERTA

Lo show però deve andare avanti e, forse, mai come quest'anno la partita è ancora apertissima, come ha detto il direttore artistico nella conferenza stampa di questa mattina.





INIZIA LO SHOW, L'ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI

Francesco Renga - "Il meglio di me"

Chiello - "Ti penso sempre"

Raf - "Ora e per sempre"

Bambole di Pezza - "Resta con me"

Leo Gassmann - "Naturale"

Malika Ayane - "Animali notturni"

Tommaso Paradiso - "I romantici"

J-Ax - "Italia starter pack"

LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine"

Serena Brancale - "Qui con me"

Patty Pravo - "Opera"

Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Elettra Lamborghini - "Voilà"

Ermal Meta - "Stella stellina"

Ditonellapiaga - "Che fastidio!"

Nayt - "Prima che"

Arisa - "Magica favola"

Sayf - "Tu mi piaci tanto"

Levante - "Sei tu"

Fedez & Masini - "Male necessario"

Samurai Jay - "Ossessione"

Michele Bravi - "Prima o poi"

Fulminacci - "Stupida sfortuna"

Luchè - "Labirinto"

Tredici Pietro - "Uomo che cade"

Mara Sattei - "Le cose che non sai di me"

Dargen D'Amico - "Ai ai"

Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare"

Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta"

Eddie Brock - "Avvoltoi"







L'INGRESSO DI NINO FRASSICA

Torna sul palco dell'Ariston, incontenibile: Nino Frassica è il secondo co-conduttore di questa sera. "Mi hai detto che l'anno scorso ero stato bravissimo, riproporrò le stesse gag" dice a Carlo Conti, regalando le prime risate di questa sera.





L'INGRESSO DI GIORGIA CARDINALETTI

Scende le scale fasciata in un abito color champagne.dice, sorridente, Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1, che poi fa il primo lancio di questa sera.

E' il momento di LDA e AKA 7EVEN che arrivano sul palco presentati da Nino Frassica. La gara prosegue.

OPERAZIONE REWIND

Un salto indietro negli anni: 1995. Giorgia con "Come saprei" vince il Festival di Sanremo. All'Ariston, Carlo Conti fa ascoltare quelle note in diretta e parte il coro del pubblico.

TORNA CAN YAMAN, MA E' UN FINTO SOSIA

Nino Frassica ci prova e porta all'Ariston il finto Can Yaman, che mentre parla (alla Marzullo) fa ridere tutti. Ed è subito show.

SAL DA VINCI BALLA CON MARA VENIER, BOCELLI ARRIVA A CAVALLO

Qualche ora fa, Mara Venier in aereo - cantava la canzone di Sal Da Vinci, che al momento dell'esibizione scende dal palco e balla con la conduttrice di Domenica in. La scena diventa subito virale.



Poco dopo all'Ariston arriva Andrea Bocelli. Conti lo raggiunge all'ingresso, ma lui arriva a cavallo (come Benigni nel 2011). Le note sono quelle del Gladiatore. Sul palco emoziona il pubblico ripercorrendo la grande carriera musicale e canta quel brano del 1994 con cui ha vinto nella categorie Nuove proposte. "Quella sera c'era il mio babbo, schivo e timido. Mia madre in prima fila, era esuberante", dice Bocelli.





I POOH A SANREMO

Vinsero proprio con Uomini soli, brano iconico. E ora, i Pooh- 60 anni di carriera alle spalle, tornano a Sanremo. All'aperto nel palco esterno all'Ariston. Grandi emozioni nella finalissima di Sanremo.

(... in aggiornamento)



