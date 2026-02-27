Sanremo 2026, nella serata delle cover Tredici Pietro canta "Vita" con Galeffi, Fudasca & band

Per la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026, Tredici Pietro sceglie un brano simbolo della musica italiana: “Vita”, storica collaborazione tra Lucio Dalla e Gianni Morandi. Sul palco del Teatro Ariston il rapper ha scelto di cantare insieme a Galeffi, Fudasca e dalla band, dando vita a un’esibizione che unisce generazioni e linguaggi musicali differenti. ￼







Un omaggio personale e familiare

La scelta della canzone assume un significato particolarmente profondo per l’artista bolognese. “Vita”, pubblicata nel 1988 e diventata uno dei duetti più celebri della musica italiana, è infatti legata anche alla storia familiare di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi. Portarla sul palco dell’Ariston rappresenta quindi non solo un tributo alla tradizione cantautorale italiana, ma anche un momento di riconnessione artistica e personale con il percorso di Gianni Morandi.





Rap e cantautorato si incontrano sul palco dell’Ariston

Fin dagli inizi della sua carriera, Tredici Pietro si è mosso tra rap introspettivo e sonorità contemporanee. La serata delle cover diventa così l’occasione per mettere in dialogo due mondi apparentemente lontani: la scrittura poetica di Lucio Dalla e l’approccio più diretto e generazionale del rap moderno. L’arrangiamento è infatti una rilettura capace di rispettare l’originale introducendo nuove sfumature sonore.





Una delle esibizioni più attese della serata cover

La quarta serata del Festival, tradizionalmente dedicata ai duetti, permette agli artisti in gara di raccontarsi attraverso brani che hanno segnato la storia della musica. L’esibizione di Tredici Pietro è stata sin dall'annuncio tra le più osservate proprio per il valore simbolico della scelta e per il grande successo di pubblico riscosso dal brano.