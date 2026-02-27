Sanremo 2026, Samurai Jay con Belen e Roy Paci nella serata dei duetti con Baila Morena: tutto ciò che c'è da sapere

Dopo il cameo nel brano in gara, Samurai Jay punta ancora su Belen per la serata dei duetti. A completare questo inedito terzetto ci sarà anche Roy Paci: sul palco dell’Ariston, i tre si esibiranno sulle note di “Baila (Sexy Thing)” – o “Baila morena” - di Zucchero.

SAMURAI JAY CON BELEN E ROY PACI

Promettono contaminazioni urban e latine, per una versione ancora più movimentata dell’iconico brano del 2001 di Zucchero. È quanto ha spiegato Samurai Jay, raccontando alla stampa che cosa ci si può aspettare dalla sua esibizione nella serata dei duetti. Ad affiancarlo Belen e Roy Paci, che ha curato parte degli arrangiamenti per l’orchestra: “Parteciperò sia con la voce sia con la tromba dando il mio contributo anche alla costruzione musicale del brano”, ha raccontato l’artista siciliano, che torna sul palco dell’Ariston dopo le partecipazioni in gara nel 1998 e nel 2018.

BAILA MORENA, IL SUCCESSO DI ZUCCHERO

Pubblicata nel 2001 come primo singolo dell’album Shake, Baila (Sexy Thing) – nota anche come Baila morena – è diventata uno dei brani simbolo di Zucchero. Scritta insieme al collaboratore Robyx, la canzone unisce sonorità blues e ritmo travolgente, confermando lo stile internazionale dell’artista emiliano. Il pezzo si distingue anche per l’uso di campionamenti celebri, da Take Me to the River di Al Green a Mannish Boy di Muddy Waters, intrecciando tradizione e modernità. Non manca una citazione colta: il verso “che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla” richiama il prologo di Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche, suggellando l’incontro tra rock, filosofia e cultura pop.



