Sanremo 2026, nayt racconta a RTL 102.5 come ha vissuto la serata cover

Nayt è stato ospite di RTL 102.5 per raccontarci come hanno vissuto la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Il duo si è esibito sulle note de “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André con Joan Thiele. Il brano, pubblicato nel 1966 come 45 giri e poi inserita nell’album “Tutto” Fabrizio De André, nasce dalla fine della relazione con la prima moglie, Enrica Rignon. Il brano esprime la nostalgia per un amore finito, ma anche l’idea che la vita continui e possa aprirsi a nuovi sentimenti e la sua melodia si ispira all’Adagio del concerto in Re maggiore di Georg Philipp Telemann.





Ai microfoni di RTL 102.5, Nayt ha raccontato: «Sto molto bene, anche se oggi sto accusando un po’ di stanchezza, ma non molliamo. Siamo sul pezzo. Sono molto felice per ieri sera, ho ricevuto dei messaggi bellissimi in cui mi dicevano che in molti si erano commossi. Per il duetto mi è venuta subito in mente Joan Thiele, ci tenevo tanto ad avere un’artista femminile sul palco e a comunicare questo amore che abbiamo portato nel racconto del brano. Mi piaceva l‘idea di farci da specchio, è stato molto bello ed intenso. Eravamo molto dentro l’esibizione, la performance e penso si sia visto».





L’ALBUM “IO INDIVIDUO”

Il decimo e nuovo album di nayt uscirà il 20 marzo e arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q”. Già dal titolo, "Io individuo", si presenta come una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità, con le sue diverse sfaccettature, di un individuo. All’interno dell’album sarà contenuto anche il brano “Un uomo”, uscito lo scorso ottobre, e perfetta introduzione al tema centrale del progetto, con la sua domanda esemplificativa: “com’è che si fa ad essere un uomo?”. Con il suo stile, nayt unisce, senza mai snaturarsi, l’urban e il cantautorato, superando i confini di entrambi i generi, anche grazie a una scrittura diretta e sincera che lo caratterizza e con cui riesce a dare voce alla profondità, all’inquietudine e alle contraddizioni dell’essere umano.

«A breve uscirà il disco e poi faremo il tour nei palazzetti. Ci sarà un sacco di straordinarietà ma sono molto entusiasta perché la musica che c’è nell’album è bella per me ,ci credo tanto e ho lavorato tanto sulla poetica e sul concept. Quindi, vediamo cosa effettivamente tirerà fuori» ha concluso nayt in diretta su RTL 102.5.



