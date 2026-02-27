Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano “I maschi” nella serata delle cover

Levante è tra le protagoniste della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove è in concorso con il brano "Sei tu".

Nella serata del venerdì, dedicata alle cover, la cantautrice siciliana darà vita a un duetto speciale con la collega Gaia, interpretando insieme “I maschi”, uno dei pezzi più rappresentativi di Gianna Nannini.

La cover di "I maschi"

"I maschi" è una canzone pubblicata nel 1987, composta da Gianna Nannini insieme a Fabio Pianigiani ed estratta dall’album Maschi e altri.

Il brano raggiunse la seconda posizione nella hit parade italiana e ottenne successo anche in altri Paesi europei come Francia, Austria e Svezia.

“I maschi” fu presentato anche al World Popular Song Festival di Tokyo nel 1987 e venne incluso in diverse raccolte di successi della Nannini negli anni successivi.

Il testo parla in modo suggestivo degli uomini e delle loro influenze nell’universo amoroso.

Ai microfoni di RTL 102.5, Levante ha svelato: "Con Gaia sarà meraviglioso: è un’artista che stimo tantissimo e mi sento molto bene con lei perché abbiamo uno spirito affine. Parliamo di tante cose, ci facciamo lunghe chiacchierate trascendentali. Canteremo “I maschi” e sarà bello, perché non ho mai cantato un brano di Gianna, che è un’artista che amo tantissimo. È una canzone provocatoria e non vedo l’ora di portarla sul palco".

“I maschi”, il testo

Tu, quell'espressione malinconica

E quel sorriso in più

Cosa mi fai?

Stai così vicino, così immobile

Parla qualcosa, non ti ascolto mai

I maschi disegnati sui metrò

Confondono le linee di Mirò

Delle vetrine, dietro ai bistrot

Ogni carezza della notte è quasi amor

I maschi innamorati dentro ai bar

Ci chiamano dai muri di città

Dalle vetrine, dietro ai juke box

Ogni carezza della notte è quasi amor

Tu, sotto la giacca cosa avrai di più

Quando fa sera

E il cuore si scatena

Mi va, sulle scale poi te lo darò

Quello che sento

Parlami ancora un po'

I maschi innamorati dentro ai bar

Ci chiamano dai muri di città

Dalle vetrine, dietro ai juke box

Ogni carezza della notte è quasi amor

Ai maschi innamorati come me

Ai maschi innamorati come te

Quali emozioni, quante bugie

Ma questa notte voglio farti le pazzie

Ai maschi innamorati come te

Ai maschi allucinati più di me

Non è mai ora a dirvi addio

Tutta la notte voglio farti ancora mio, sì

Ai maschi innamorati come te

Ai maschi innamorati come te

Quali emozioni, quante bugie

"Sei tu" in gara a Sanremo 2026

"Sei tu", il brano con il quale Levante gareggia al Festival di Sanremo 2026, parla dell'amore inteso come sentimento capace di prendere il controllo del nostro corpo. Sul ritornello, dall'andatura raffinata e imprevista, Levante ci regala tutta la sua voce.



