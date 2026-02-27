Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano “I maschi” nella serata delle cover
27 febbraio 2026, ore 20:45
In occasione della serata dedicata alle cover, Levante e Gaia portano sul palco dell’Ariston il brano di Gianna Nannini
Levante è tra le protagoniste della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove è in concorso con il brano "Sei tu".
Nella serata del venerdì, dedicata alle cover, la cantautrice siciliana darà vita a un duetto speciale con la collega Gaia, interpretando insieme “I maschi”, uno dei pezzi più rappresentativi di Gianna Nannini.
La cover di "I maschi"
"I maschi" è una canzone pubblicata nel 1987, composta da Gianna Nannini insieme a Fabio Pianigiani ed estratta dall’album Maschi e altri.
Il brano raggiunse la seconda posizione nella hit parade italiana e ottenne successo anche in altri Paesi europei come Francia, Austria e Svezia.
“I maschi” fu presentato anche al World Popular Song Festival di Tokyo nel 1987 e venne incluso in diverse raccolte di successi della Nannini negli anni successivi.
Il testo parla in modo suggestivo degli uomini e delle loro influenze nell’universo amoroso.
Ai microfoni di RTL 102.5, Levante ha svelato: "Con Gaia sarà meraviglioso: è un’artista che stimo tantissimo e mi sento molto bene con lei perché abbiamo uno spirito affine. Parliamo di tante cose, ci facciamo lunghe chiacchierate trascendentali. Canteremo “I maschi” e sarà bello, perché non ho mai cantato un brano di Gianna, che è un’artista che amo tantissimo. È una canzone provocatoria e non vedo l’ora di portarla sul palco".
“I maschi”, il testo
Tu, quell'espressione malinconica
E quel sorriso in più
Cosa mi fai?
Stai così vicino, così immobile
Parla qualcosa, non ti ascolto mai
I maschi disegnati sui metrò
Confondono le linee di Mirò
Delle vetrine, dietro ai bistrot
Ogni carezza della notte è quasi amor
I maschi innamorati dentro ai bar
Ci chiamano dai muri di città
Dalle vetrine, dietro ai juke box
Ogni carezza della notte è quasi amor
Tu, sotto la giacca cosa avrai di più
Quando fa sera
E il cuore si scatena
Mi va, sulle scale poi te lo darò
Quello che sento
Parlami ancora un po'
I maschi innamorati dentro ai bar
Ci chiamano dai muri di città
Dalle vetrine, dietro ai juke box
Ogni carezza della notte è quasi amor
Ai maschi innamorati come me
Ai maschi innamorati come te
Quali emozioni, quante bugie
Ma questa notte voglio farti le pazzie
Ai maschi innamorati come te
Ai maschi allucinati più di me
Non è mai ora a dirvi addio
Tutta la notte voglio farti ancora mio, sì
Ai maschi innamorati come te
Ai maschi innamorati come te
Quali emozioni, quante bugie
"Sei tu" in gara a Sanremo 2026
"Sei tu", il brano con il quale Levante gareggia al Festival di Sanremo 2026, parla dell'amore inteso come sentimento capace di prendere il controllo del nostro corpo. Sul ritornello, dall'andatura raffinata e imprevista, Levante ci regala tutta la sua voce.