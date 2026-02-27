Sanremo 2026, Elettra Lamborghini duetta con le Las Ketchup sulle note di “Aserejé” nella serata dedicata alle cover

Elettra Lamborghini si esibirà con le Las Ketchup durante la serata dei duetti di venerdì 27 febbraio al Festival di Sanremo 2026. L’artista bolognese e il trio spagnolo tutto al femminile canteranno la hit “Aserejé”, brano uscito nel 2002. Il brano è stato un vero e proprio tormentone estivo in tutto il mondo, vendendo milioni di copie e raggiungendo la prima posizione in praticamente tutte le classifiche in cui il brano fu pubblicato. Molto prima dell’esistenza di TikTok e dei social, la coreografia divenne virale ovunque grazie alle esibizioni televisive, restando nella memoria collettiva fino ad oggi.





«La canzone è stata un vero e proprio tormentone. Ero bambina e mi ricordo che tutti la cantavano, inclusa me. Era ovunque, in radio, in tv, nei negozi, al bar! Le Las Ketchup erano il gruppo ideale con cui duettare a Sanremo. Fanno parte della visione che volevo portare sul palco dell’Ariston. Sarà divertentissimo duettare con loro!» ha raccontato Elettra Lamborghini, in gara al Festival con il suo singolo “Voilà”. Scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è un brano squisitamente pop che si muove fra sonorità a metà fra gli ABBA e Raffaella Carrà.





LE PAROLE DI ELETTRA LAMBORGHINI E DELLE LAS KETCHUP

«È un pezzo iconico, avevo altre opzioni ma mi piaceva l’idea di portare, compresa me, quattro donne sul palco. Nonostante siano passati più di vent’anni, loro sono pazzesche, sono carinissime e umili ed è una cosa che mi piace molto. Mi fa molto piacere cantare con le Las Ketchup, io amo il mondo latino e per me è un’occasione incredibile. Noi non ci conoscevamo prima, ci siamo incontrate proprio per il featuring: io sono andata a Madrid per conoscerle. Il balletto famoso lo hanno inventato loro, ma non posso spoilerare quello che faremo stasera sul palco» spiega Elettra Lamborghini in diretta su RTL 102.5.





Anche le Las Ketchup sono state ospiti di RTL 102.5 e, nel corso di “No problem - W l’Italia”, hanno rivelato: «La parola “Aserejè” in realtà non significa nulla, però Diego, il protagonista che va in giro a fare casino, se la canta in testa e gli resta questo motivetto. Diego vorrebbe un po’ cantare l’intro di “Rapper's Delight” (della band The Sugar Hill Gang”, ndr.), ma non sa l’inglese e se lo inventa».



