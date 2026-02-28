Sanremo 2026, Malika Ayane su RTL 102.5: "Un giorno potrei affacciarmi al mondo della recitazione"

Siamo arrivati al gran finale del Festival di Sanremo 2026: questa sera sarà finalmente proclamato il vincitore della 76ª edizione della storica kermesse musicale. L’attesa è altissima e l’emozione si fa sentire non solo sul palco del Festival di Sanremo, ma anche dietro le quinte. Intanto, sul nostro Radio Truck, continua il via vai di artisti che passano a trovarci per raccontarci le loro impressioni a caldo e svelarci come si stanno preparando ad affrontare l’ultimo, decisivo round di questa sera.

MALIKA AYANE: "MI PORTO A CASA LE RUGHE DEL SORRISO"

Poco fa è passata a trovarci Malika Ayane, che ha commentato con entusiasmo la serata delle cover condivisa con Claudio Santamaria. «Ieri sera è andata benissimo, Claudio è stato bravissimo. Ci siamo divertiti molto: ci siamo chiusi in sala prove per giorni e giorni», ha raccontato, sottolineando come, così come i cantanti possono fare incursioni nel cinema, anche gli attori possano essere credibili nell’interpretare la musica. «Chissà, magari un giorno potrei affacciarmi anch’io alla recitazione», ha aggiunto sorridendo. Con la consueta autoironia si è definita «pesantona», spiegando di essere una che ama preparare ogni dettaglio con grande cura. Sulla gara ha poi riflettuto: «Sono felice della canzone, anche se il concetto di competizione mi fa sempre un po’ sorridere. Le canzoni non possono avere un parametro oggettivo: sono tutte diverse, è come una sfilata di brani». Infine, il bilancio di queste giornate alla 76ª edizione del Festival di Sanremo: «Sono state giornate bellissime, non c’è stato un giorno in cui non abbia riso. Mi porto a casa le rughe del sorriso, che sono le più belle».





MALIKA AYANE DOPO SANREMO 2026

Malika Ayane inoltre tornerà live da novembre con un tour nei principali teatri italiani, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti, in cui farà tappa a Fermo il 1° novembre, a Roma il 3 novembre, a Firenze il 4 novembre, a Milano il 10 novembre, a Torino l’11 novembre, a Bari il 16 novembre, a Napoli il 17 novembre, a Catania il 19 novembre, a Palermo il 20 novembre, a Padova il 24 novembre, a Bologna il 25 novembre, a Senigallia il 27 novembre e a Pescara il 28 novembre.