Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci

PREMIO DELLA CRITICA "MIA MARTINI"

Il premio va a Fulminacci.

GLI ALTRI PREMI

Il premio della sala stampa Lucio Dalla va a Serena Brancale (LEGGI QUI). Il premio Sergio Bardotti come miglior testo va a Fedez e Masini. Il premio Giancarlo Bigazzi, come miglior componimento, va a Ditonellpiaga.

LA CLASSIFICA - NUOVE PROPOSTE RADIOSHOW DI RTL102.5

L’annuncio è arrivato in diretta su Radio Zeta nel corso del programma “Collettivo Zeta”, dove è stato ufficializzato il risultato di una classifica che unisce il gradimento del pubblico ai dati oggettivi di programmazione radiofonica.

“Laguna” si è distinta come la proposta più apprezzata dagli ascoltatori e, al tempo stesso, come una delle più trasmesse dalle emittenti italiane, confermandosi un brano capace di coniugare freschezza, immediatezza e forte potenziale radiofonico.

Il risultato nasce dalla rinnovata collaborazione tra il Gruppo RTL 102.5 e EarOne, società specializzata nel monitoraggio in tempo reale dei passaggi radio e TV in Italia. La classifica è stata infatti elaborata incrociando le preferenze espresse dagli ascoltatori con i dati di airplay rilevati su un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti tra radio nazionali, regionali e locali.

Un sistema che valorizza non solo l’entusiasmo del pubblico, ma anche la reale diffusione del brano nel panorama radiofonico italiano. Per Nicolò Filippucci, la vittoria nella categoria Nuove Proposte rappresenta così un importante riconoscimento e un segnale concreto di attenzione da parte del mondo radio verso il suo percorso artistico.

È “Laguna” di Nicolò Filippucci la canzone vincitrice della Classifica Radioshow 2026 – categoria Nuove Proposte, il riconoscimento che premia il brano più radiofonico tra quelli in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.





DOMANI LA PUNTATA SPECIALE DI DOMENICA IN

