Sanremo 2026, i Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh 60 La nostra storia”

I Pooh sono stati ospiti di RTL 102.5 per presentare “Pooh 60 La nostra storia”, il progetto che celebra il sessantennale della band che ha fatto la storia della musica italiana. Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio (sold out), a grande richiesta si aggiunge una terza data il 17 maggio all’Arena di Verona per “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”! Tre appuntamenti speciali in un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni.

E dal 27 febbraio è disponibile in digitale “Pooh 60: La nostra storia” (Warner Music Italy / Tamata): 75 brani selezionati personalmente da Roby, Dodi, Red e Riccardo, arricchiti da 4 cover tributo inedite realizzate da quattro grandi band italiane: Negramaro con “Uomini Soli”, Modà con “Tanta Voglia Di Lei”, Finley con “Piccola Katy” e Le Vibrazioni “Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima”. Ogni brano ritrova la sua massima potenza sonora grazie al restauro audio di Marco D’Agostino, mentre la grafica riprende l'iconico concept del 25° anniversario (1990). Una raccolta imperdibile che sigilla una storia senza eguali e celebra questo traguardo straordinario della band che ha scritto la storia della musica italiana.

Ai microfoni di RTL 102.5, i Pooh hanno raccontato: «È un progetto enorme con settantanove canzoni perché poi ci sono quattro omaggi da parte di quattro band italiane che noi insomma ringraziamo all'infinito, Negramaro, Modà, Finley e Le vibrazioni, perché hanno deciso di cantare le nostre canzoni. È bello sentire che i ragazzi più giovani di noi prendono in mano pezzetti della nostra storia e la reinterpretano con una loro interpretazione. È come se avessero dato a questi brani, che sono dei grandi successi, una nuova vita per cui non possiamo che ringraziare questi amici che hanno voluto festeggiare con noi. É stato un omaggio assolutamente libero, alla loro maniera ed è stato giusto così. Tutte e quattro le versioni sono personali e le apprezziamo molto, anche per questo. Abbiamo poi tanti brani nostri ed è una grande emozione ascoltarli tutti insieme. È stato davvero difficile scegliere i brani su 300/400 di repertorio, abbiamo dovuto trovare un balance. Alcuni hanno segnato la vita della storia italiana e della società italiana. Le abbiamo scelte un po’ a coscienza e un po’ a gusto per realizzare un disco storico».

Dopo gli appuntamenti speciali all’Arena di Verona, quest’estate arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

«Questo festeggiamento dura fino alla fine dell’anno, andremo anche in America e in Canada, sarà un viaggio lunghissimo e interminabile. Non vediamo veramente l’ora di salire sul palco. È veramente una doppia emozione, perché è quasi impossibile da raggiungere» hanno concluso i Pooh.



