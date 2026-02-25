Bambole di Pezza a Sanremo 2026 con “Resta con me”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Sul palco del Teatro Ariston, al Festival di Sanremo, irrompe per la prima volta una rock band interamente femminile: le Bambole di Pezza. Loro sono Martina “Cleo” Ungarelli, Caterina Alessandra “Kaj” Dolci, Lisa “Morgana Blue” Cerri, Federica “Xina” Rossi e Daniela “Dani” Piccirillo, che portano in gara un brano pop rock. Tra le firme del pezzo anche quella di Nesli.

BAMBOLE DI PEZZA, DI COSA PARLA LA CANZONE?

Il brano in gara intitolato “Resta con me" è una scarica di chitarre, una confessione contemporanea che intreccia amore, resilienza e maturazione. Il racconto segue il cammino di una donna capace di reggersi sulle proprie gambe, di trovare forza tra giudizi, cadute e lunghi inverni interiori.

BAMBOLE DI PEZZA, IL TESTO DELLA CANZONE

Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora

Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia

E a volte per cambiare tutto basta una parola

Per diventare ciò che sono ho camminato sola

Sono una donna che non guarda in faccia niente

Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente

Quando ti senti stanca dalle delusioni

E l’unica certezza sono le canzoni

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi

Vissuto vite che non sai, se immaginarti

Ho visto uomini per bene, andare in pezzi

E ho visto uomini di strada, tornare onesti

E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa

Una ragazza una chitarra, e una tempesta

Questi non sanno cosa provo dentro

Come una foglia sempre stata al vento

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

E allora dimmi

Se conosci un modo

Per dimenticare i guai

Per noi che siamo stati

Sempre appesi a un filo

Aspettami nell’alba di questo mattino

Ho superato anni come questi

E avrei voluto dirti

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me





Per la serata delle cover, quella di venerdì, il gruppo ha scelto la celebre “Occhi di gatto”, riportando sul palco la celebre sigla del cartone animato insieme a Cristina D'Avena.



