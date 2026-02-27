Sanremo 2026: Serena Brancale porta “Besame Mucho” alla serata cover accompagnata da Gregory Porter e DELIA

SERATA COVER: SERENA BRANCALE CANTA “BESAME MUCHO” CON GREGORY PORTER E DELIA

Nel corso della serata delle cover, Serena Brancale salirà sul palco del Teatro Ariston accompagnata da Gregory Porter, cantante, compositore statunitense di jazz, soul e gospel e vincitore di due Grammy Awards, e DELIA, cantautrice, interprete e pianista classica. Insieme interpreteranno “Besame Mucho”, brano scritto nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez e diventato uno dei più conosciuti del XX Secolo.

«Ci sono tante persone legate a questo genere e sono contenta quando mi dicono: “Che bello che porti Gregory Porter”. Sono cose un po’ di nicchia e per me rappresentano qualcosa di molto internazionale, cantare con lui è un sogno. Poi ci sarà anche Delia: è come avere due lati della stessa medaglia. Da una parte il jazz soul di Porter, dall’altra il folk e il dialetto di Delia. È una combinazione di voci che mi descrive completamente. Gregory avrà il suo copricapo ovviamente, non lo toglie mai», racconta Serena Brancale nell’intervista a RTL 102.5.

COME NASCE LA COLLABORAZIONE SANREMESE

L’esibizione di Serena Brancale, insieme a Gregory Porter e DELIA, nasce dall’incontro di tre sensibilità musicali diverse ma unite da una visione comune: l’amore per la melodia senza tempo e per un’interpretazione autentica e profonda. Un dialogo tra mondi, culture e percorsi differenti, che trova nella serata delle cover uno spazio di condivisione e di rispetto per la tradizione musicale.

Serena sceglie di portare sul palco Gregory Porter, icona del jazz contemporaneo internazionale, tra le voci più autorevoli della scena. Vincitore di due Grammy Awards, Porter incarna una visione della musica che Serena sente profondamente affine: intensa, elegante, senza tempo. La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra la tradizione afroamericana e la sensibilità melodica europea, dando vita a un incontro che celebra la musica come spazio di connessione e verità. Accanto a loro DELIA, cantautrice e interprete siciliana dalla forte identità, che Serena ha da sempre sostenuto e accompagnato nel suo percorso. Dopo aver conquistato il pubblico di X Factor 2025, DELIA ha affermato una cifra personale capace di trasformare le radici della sua terra in un linguaggio universale, sospeso tra folk e cantautorato contemporaneo, dove emozione e appartenenza diventano racconto condiviso.



