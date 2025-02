Sal Da Vinci su RTL 102.5: “Sanremo è la festa patronale della musica, essere qui è magico”

Dopo essere stata la colonna sonora dell’estate 2024, “Rossetto e caffè” ieri sera è arrivata a Sanremo in una nuova versione. Per la serata delle cover infatti i Kolors hanno chiamato proprio Sal Da Vinci che poco fa è intervenuto sul nostro Radio Truck per raccontarci le emozioni provate ieri sera. Napoletano di origini ma nato a New York il 7 aprile 1969, durante una tournée negli Stati Uniti del padre, il celebre interprete della sceneggiata napoletana Mario Da Vinci. Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, cresce fra musica e teatro. Fin da bambino, mostra un talento naturale, esibendosi per la prima volta a soli sei anni.





SAL DA VINCI: “SONO TORNATO A SANREMO DOPO SEDICI ANNI”

“Non mi aspettavo il successo che ho ottenuto” afferma Sal Da Vinci che è arrivato ai microfoni di RTL 102.5 dopo essere scampato al traffico sanremese di queste ore. “Quando scrivi una canzone non ti immagini il successo. Tutto questo profuma di miracolo, ha qualcosa di miracoloso. Grazie al pubblico” afferma il cantautore partenopeo. E a proposito della versione che ha cantato ieri sera sul palco dell’Ariston assieme ai Kolors dice di essere rimasto molto felice del nuovo arrangiamento. “L’abbiamo già pubblicata” ed è disponibile su tutte le piattaforme.

“I primi dieci secondi sono stati drammatici. Sono tornato a sanremo dopo sedici anni e quel si prova su quel palco è ADRENILANSIA (misto di adrenalina e ansia)” rivela Sal Da Vinci che aveva partecipato in gara al Festival nel 2009 classificandosi terzo con il brano “Non riesco a farti innamorare”.

“Sanremo è la festa patronale della musica, parteciparvi è magico” ha affermato il cantante prima di rivelare un aneddoto curioso sul rapporto con Stash dei Kolors: “La prima persona che faceva musica popolare famosa sono stato io, perché io andavo con la mia band nella sala prove del papà in provincia di Napoli” ha affermato Sal Da Vinci.