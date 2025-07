Doppia tragedia a Sestola, padre si toglie la vita dopo la morte del figlio caduto in un torrente

SESTOLA SCONVOLTA DAL DOPPIO DRAMMA

Un doppio dramma ha sconvolto la tranquilla comunità di Sestola, nel cuore dell’Appennino emiliano, dove in poche ore una famiglia ha perso padre e figlio in circostanze tragiche. Fabio Marchioni, 36 anni, albergatore molto conosciuto nella zona, è morto nel tardo pomeriggio dopo essere precipitato dalle cascate del torrente Dardagna, in una località montana tra le province di Modena e Bologna. Pochi minuti dopo aver ricevuto la notizia, il padre Aurelio, 68 anni, non ha retto al dolore e si è tolto la vita gettandosi da un ponte, non lontano dal luogo dell’incidente del figlio.

LE RICOSTRUZIONI

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni turisti avrebbero assistito alla caduta di Fabio e subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati tempestivamente, ma non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul colpo. L’ipotesi del gesto volontario non è confermata, e alcuni amici escludono che Fabio potesse aver pianificato un atto simile. La dinamica resta ancora da chiarire, mentre i carabinieri stanno proseguendo con gli accertamenti, raccogliendo testimonianze e ricostruendo gli ultimi movimenti della vittima. Nel frattempo, il padre Aurelio, anche lui gestore dell’albergo di famiglia “Hotel del Corso” nel centro di Sestola, non è più rientrato a casa dopo aver appreso la tragica notizia. Il suo corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco all’alba di questa mattina, intorno alle 5:30, nelle vicinanze del ponte da cui si sarebbe lanciato. Fonti locali riferiscono che l’uomo aveva già affrontato in passato momenti difficili legati ad altri lutti familiari.