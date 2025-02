Giorgia a RTL 102.5: “Avere accanto Annalisa mi dà un grande supporto sia a livello musicale che umano”

A trent’anni dalla vittoria con l’indimenticabile “Come Saprei”, che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana, Giorgia è nuovamente in gara al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me”. In occasione della serata dedicata alle cover, Giorgia sarà accompagnata da Annalisa per duettare insieme sulle note di “Skyfall” di Adele. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di LaMario e La Ceci, Giorgia ha dichiarato: «Non ce la faccio più, ma dovuto ad una fatica più fisica che altro, perché non si dorme, si fa tutto di corsa, bisogna fare, dare, incontrare. È bello e intenso, ma emotivamente è una settimana bella e sentimentale per me, perché sono passati tanti anni dalla prima volta. Raccolgo un pochino il tempo sotto forma di sorrisi, abbracci e affetto, che è una cosa veramente preziosa». «Il momento delle cover e dei duetti è comunque un momento di stacco, perché l’inedito comporta una serie di pensieri, energie, desideri e lo cantiamo per le prime volte. Quando ti misuri con la cover diventa quasi un momento più musicale, come si ti potessi concedere di divertirti un po’ di più, lasciarti andare all’arrangiamento, che magari ti conquista e lo senti. Io non ho mai cantato una canzone di Adele, quindi è stato anche studiare, mettersi in un campo un po’ meno mio. Abbiamo scelto “Skyfall” e avere accanto Annalisa, che è un’artista eccezionale, ti dà un supporto sia musicale che umano, che è importante. Essere in compagnia su quel palco e non essere soli è una cosa bellissima, senti la differenza» ha continuato Giorgia ai microfoni di RTL 102.5.





I live del 2025

Giorgia quest’estate tornerà live in location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come saprei”, con cinque tappe imperdibili: il 13 e il 14 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 25 e il 26 luglio al Teatro Greco di Siracusa e il 16 settembre alla Reggia di Caserta. Ma la festa non finisce qui: a partire da novembre, Giorgia porterà la sua musica nei palasport italiani. Il tour prenderà il via il 25 novembre a Jesolo, con la data zero, e proseguirà a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari.