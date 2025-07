Maltempo: domani allerta arancione in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Italia divisa in due tra la morsa dell'afa e il maltempo. Un fronte di grande instabilità in discesa dal Nord Europa destabilizzerà l'atmosfera provocando forti rovesci temporaleschi nel Settentrione e parte del Centro. Un acquazzone ha già smorzato il caldo a Firenze, causando cadute di alberi in strada. Tra domani e martedì un'altra perturbazione porterà piogge e temporali su tutto il Nord, in particolare il Nord-Est. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello di ieri. Previste per domani mattina precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori continuerà a dettare legge l'anticiclone africano. Si avrà quindi una prevalenza di sole con temperature diffusamente oltre i 34-35°C durante le ore più calde. Per le alte temperature, a Palermo è scattato il divieto di circolazione per le vetture a trazione animale per oggi e domani. .