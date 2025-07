Wimbledon, Jannik Sinnere Flavio Cobolli volano ai quarti di finale, fuori Lorenzo Sonego

SINNER VOLA AI QUARTI GRAZIE AL RITIRO DI DIMITROV

Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon, ma lo fa in circostanze insolite e decisamente amare. Il numero uno del mondo stava affrontando Grigor Dimitrov in un match molto combattuto, quando il bulgaro è stato costretto al ritiro nel terzo set, sul punteggio di 6-3, 7-5, 2-2 in favore dell’azzurro. Dimitrov, 19ª testa di serie del torneo, ha accusato un fastidio muscolare al petto che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Nonostante il tentativo di proseguire, è stato visibilmente provato e ha lasciato il campo in lacrime, interrompendo una prestazione fino a quel momento eccellente. Anche Sinner, che aveva iniziato il match accusando un fastidio al gomito, non era apparso al meglio della forma, ma era riuscito comunque a restare in partita con grande tenacia. A fine incontro, l’altoatesino ha espresso tutta la sua solidarietà verso Dimitrov, definendolo “un grande giocatore e un amico” e sottolineando quanto sia stato difficile vincere in quel modo. “Non è questo il modo in cui si vorrebbe mai passare il turno,” ha commentato. Ora Sinner attende il prossimo avversario: nei quarti se la vedrà con l’americano Ben Shelton, che ha eliminato Lorenzo Sonego nel turno precedente.

















COBOLLI-CILIC 3-1

Impresa straordinaria per Flavio Cobolli. 3 ore 30 minuti di battaglia ma alla fine il tennista azzurro ha sconfitto il 36enne croato Marin Cilic, ex numero 3 del mondo e autore di un grandissimo torneo fin qui. Flavio è stato però bravissimo nei momenti decisivi, mantenendo sempre alta la concentrazione. Vittoria arrivata in 4 set: 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 il punteggio, prima volta per lui ai quarti di finale di uno Slam. Queste le parole del tennista romano dopo il match: "Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo, non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Ho cominciato a giocare per questo tipo di partite, c'è tutta la mia famiglia qui. Mio padre sta piangendo, c'è mio fratello e i miei amici, è un momento che non dimenticherò. Adesso giocherò su un grande campo, penso di averlo meritato. Cilic è una leggenda di questo sport e ora sono un po' stanco, andrò a riposarmi per il prossimo match. Ho pensato al mio gioco, è questa la chiave per battere i giocatori più importanti. Cerco di essere aggressivo, è stata una grande partita".





SHELTON-SONEGO 3-1

Oltre 3 ore di gioco ma niente da fare per Lorenzo Sonego, eliminato agli ottavi di finale, per la terza volta consecutiva in uno Slam, da Ben Shelton. Era partito fortissimo il tennista azzurro, vincendo il primo set 6-3, troppi errori poi nel secondo set che è terminato 6-1 per l'americano. Bravo Lorenzo a ritrovare la concentrazione subito, proporre un buon tennis nel terzo set, al tie-break però Shelton entra in modalità fenomeno e si porta in vantaggio. L'americano chiude la partita con un 7-5 nell'ultimo set.