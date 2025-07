Wimbledon: Per la prima volta tre italiani agli ottavi. Vincono Sinner, Cobolli e Sonego

SINNER - MARTINEZ

Sul verde impeccabile di Wimbledon, Jannik Sinner conferma la propria supremazia e accede con autorità agli ottavi di finale. Il numero uno del mondo non concede scampo allo spagnolo Pedro Martinez, battuto in tre set netti: 6-1, 6-3, 6-1. È servita poco meno di un'ora e cinquanta all'altoatesino per archiviare la pratica, chiusa con una raffica di tre ace consecutivi. Con questo successo, Sinner firma un nuovo primato italiano nei tornei dello Slam, raggiungendo il suo diciassettesimo ottavo di finale e superando lo storico traguardo di Nicola Pietrangeli, fermo a 16. L’inizio del match è stato un assolo. Sinner ha subito preso il controllo, brekkando Martinez al primo turno di battuta e portandosi avanti 3-0 in pochi minuti. Lo spagnolo, apparso in difficoltà fisica già dal primo set, ha chiesto un medical time out per un problema alla spalla destra. Un intervento che gli ha consentito di evitare il bagel, ma non di rientrare davvero in partita. Il set si è chiuso in soli 31 minuti. Nel secondo parziale, Martinez ha mostrato qualche segnale di ripresa, ma Sinner ha continuato a gestire con freddezza e precisione. Dopo un break conquistato nel quinto gioco, l’azzurro ha salvato quattro palle break nell’ottavo game – il più lungo dell’incontro – e ha poi chiuso 6-3. Nel terzo set si è assistito a un copione già visto: due break immediati, vantaggio dilagante e chiusura da fuoriclasse, con una serie di ace che ha spento ogni speranza dell’avversario.

COBOLLI - MENSIK

Non è stato l’unico sorriso italiano della giornata: a sorprendere è anche Flavio Cobolli, che raggiunge per la prima volta gli ottavi di uno Slam, eliminando il ceco Jakub Mensik, numero 17 al mondo. Il romano, classe 2002, ha dominato l’incontro con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-2, rimanendo concentrato anche dopo una lunga sospensione per pioggia. La sua solidità mentale e i 36 vincenti messi a segno sono stati decisivi contro un avversario irriconoscibile, autore di ben 37 errori non forzati. Ora lo attende il vincente tra Cilic e Munar.





SONEGO - NAKASHIMA

Per la prima volta l’Italia porterà 3 italiani agli ottavi di finale di Wimbledon e l’ultimo ad aggiungersi è Lorenzo Sonego che dopo una partita infinta durata ben 5 ore e 4 minuti batte l’americano Brandon Nakashima aggiudicandosi il long tie-break del quinto set. Bravissimo il tennista azzurro a recuperare un break nell’ultimo set di gioco, poi freddo e lucido durante il long tie-break ha dominato l’americano con un secco 10 a 3. Secondo volta in carriera agli ottavi di Wimbledon per Sonego, l’ultima volta 4 anni fa e l’avversario era Roger Federer, ora affronterà il numero 10 del ranking Shelton.