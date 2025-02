Sanremo 2025, sul palco dell'Ariston arriva anche Topo Gigio: la scena diventa virale

22.07 Si sogna. Si canta. E' una serata indimenticabile, forse la più toccante (come spesso accade con le cover). Si esibiscono Irama e Arisa, che cantano Say Something, canzone del duo A Great Big World con Christina Aguilera.

21.58 If I ain't got you di Alicia Keys viene interpretata da Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Un lungo applauso in Sala Stampa all'Ariston.

TOPO GIGIO ALL'ARISTON

21.50 Lucio Corsi omaggia Domenico Modugno interpretando "Nel Blu dipinto di blu" con Topo Gigio. Ed è subito effetto rewind.

"Ti ricordi che non mi volevi portare al Festival, per fortuna mi ha portato Lucio Corsi. Se Malgioglio ha fatto il conduttore posso farlo anche io", dice Topo Gigio.

L'OMAGGIO DI CARLO CONTI A SUA MOGLIE

"E' San Valentino e con mia moglie ho fatto lo spettacolo più bello della mia vita": Carlo Conti fa emozionare tutti i telespettatori di Sanremo. Intanto, in Sala Stampa arrivano le rose ai giornalisti, a mandarle è Achille Lauro.

21.37 Francesa Michielin e Rkomi cantano Cremonini. “Con Francesca Michielin ci siamo sentiti tante volte, abbiamo tirato giù una lista di brani che piacessero a entrambi e siamo arrivati a Cremonini, un grandissimo artista che volevamo omaggiare. Abbiamo approfittato di questa nuova regola di Sanremo che permette di duettare fra artisti in gara”, spiega Rkomi a RTL 102.5.

21.33 Partono i duetti: Clara con Il Volo, Tony Effe e Noemi omaggiano Califano. Non manca neppure la gag, nata per caso, sulla collana di Tony Effe

20.45 Si apre ufficialmente la quarta serata del Festival di Sanremo.

L'ANNUNCIO DI ROBERTO BENIGNI

20.45 Ad aprire la serata Roberto Benigni, alla sua sesta apparizione sul palco dell'Ariston, che annuncia un grande ritorno su Rai1 dal 19 marzo. "Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all'Italia. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia e dai retta a me, ci sarà per diversi anni", dice Benigni.