Sanremo 2026, Sal Da Vinci su RTL 102.5 annuncia che sarà al Power Hits Estate di Roma

L’ultima notte è arrivata e i riflettori sono pronti ad accendersi sulla serata che decreterà il trionfatore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo giorni di sfide, applausi e colpi di scena, l’attesa è tutta concentrata sull’annuncio finale. Intorno al palco l’energia è palpabile, mentre al nostro Radio Truck si susseguono incontri e confessioni: gli artisti, tra emozione e concentrazione, ci raccontano come stanno vivendo queste ultime ore prima di salire nuovamente in scena.

SAL DA VINCI: "SANREMO È UN VILLAGGIO DI ANIME ALLA RICERCA DI LEGGEREZZA"

Poco fa è passato a trovarci Sal Da Vinci, visibilmente emozionato per l’esperienza vissuta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. «Sono stato benissimo, sembra di vivere un sogno, qualcosa di indescrivibile. Ho bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare tutto», ha raccontato. Travolto dall’affetto del pubblico, ha aggiunto: «Ringrazio tutti per l’amore incondizionato. Sanremo è un villaggio di anime alla ricerca di spensieratezza». Un pensiero anche alla moglie: «È rimasta molto sorpresa quando ha sentito la canzone per la prima volta ed è stata d’accordo con me nel portare su quel palco un messaggio capace di mettere tutti d’accordo». Al centro del suo brano c’è il valore della promessa: «Spesso siamo abituati a farne che poi non manteniamo, ma sono una cosa seria. La promessa è una questione educativa, ti proietta verso il futuro. Io parlo di amore universale». E racconta un momento speciale vissuto in città: «Qui a Sanremo ho avuto la possibilità di organizzare un flash mob e una coppia di ragazzi si è promessa amore eterno». Per la finale, l’obiettivo è chiaro: «Questa sera porterò il mio cuore e la mia onestà. Spero di non farmi travolgere troppo dall’adrenalina: voglio arrivare dritto al cuore delle persone».

SAL DA VINCI E IL DOPO SANREMO

Dopo l’esperienza sanremese, per Sal Da Vinci si apre un anno interamente dedicato al live e alla nuova musica, con un progetto di inediti di prossima uscita attualmente in lavorazione. A partire da ottobre porterà il suo iconico repertorio sui principali palcoscenici italiani con “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”: un ritorno all’essenza dell’esibizione dal vivo, pensato in una dimensione più intima e raccolta, che segue il grande successo di “Stasera che Sera! – Special Edition”, lo speciale concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli dello scorso 6 settembre. A inaugurare il tour nei teatri saranno due imperdibili date evento all’Arena Flegrea di Napoli il 25 e 26 settembre 2026: una grande festa con fan e amici per celebrare i 50 anni dal suo storico debutto sul palco. «Festeggerò il 50esimo anniversario dalla prima volta che sono salito su un palco. Saranno due serate speciali che dedico a tutti i fan nella mia città, da cui poi è nato tutto» conclude l’artista.



