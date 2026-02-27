Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a Stjepan Hauser nella serata dei duetti. La cover di "Meravigliosa creatura"

Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a nella serata dei duetti. La cover di "Su di noi" Photo Credit: Ansa / Ettore Ferrari

27 febbraio 2026, ore 23:40

L'iconico brano di Gianna Nannini sarà reinterpretato da Fedez e Masini, in gara al Festival con "Male Necessario". Insieme a loro uno dei violoncellisti più apprezzati sulla scena internazionale

Nella serata delle cover di Sanremo 2025, Fedez e Masini si esibiscono insieme ad uno dei violoncellisti più amati della scena internazionale, Stjepan Hauser. I tre porteranno sul palco del Teatro Ariston una versione personale di "Meravigliosa creatura", il brano immortale di Gianna Nannini.


LA STORIA DI "MERAVIGLIOSA CREATURA"

Un pezzo iconico del pop rock italiano, che unisce grinta e poesia. La canzone è uscita nel Capodanno tra il 1994 e il 1995 e ha conquistato subito successo. Nel 2004, a dieci anni di distanza, uscì poi un nuovo arrangiamento, contenuto nell'album Perle. Versione scelta anche per un celebre spot, che gli ha conferito una popolarità ancor più ampia, imprimendolo nell'immaginario collettivo. 


CHI È STJEPAN HAUSER

Questa sera la nuova interpretazione, che arriverà direttamente sul palco del Teatro Ariston. Ad arricchirla, sarà la partecipazione di Stjepan Hauser. Violoncellista croato, 39 anni, è famoso in tutto il mondo. Nel 2011, con l'amico e collega Luka Šulić, ha fondato il duo 2Cellos. Negli anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e ha seguito anche un tour di Elton John. Stasera è pronto a brillare anche a Sanremo.


IL TESTO DI MERAVIGLIOSA CREATURA

Molti mari e fiumi

Attraverserò

Dentro la tua terra

Mi ritroverai

Turbini e tempeste

Io cavalcherò

Volero tra i fulmini

Per averti

Meravigliosa creatura, sei sola al mondo

Meravigliosa paura di averti accanto

Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore

Amo la vita meravigliosa

Luce dei miei occhi

Brilla su di me

Voglio mille lune

Per accarezzarti

Pendo dai tuoi sogni

Veglio su di te

Non svegliarti, non svegliarti

Non svegliarti ancora

Meravigliosa creatura, sei sola al mondo

Meravigliosa paura di averti accanto

Occhi di sole, mi tremano le parole

Amo la vita meravigliosa

Meravigliosa creatura, un bacio lento

Meravigliosa paura di averti accanto

All'improvviso tu scendi nel paradiso

Muoio d'amore meraviglioso

Meravigliosa creatura

Meravigliosa

Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore

Amo la vita meravigliosa


