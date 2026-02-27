Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a Stjepan Hauser nella serata dei duetti. La cover di "Meravigliosa creatura"
27 febbraio 2026, ore 23:40
L'iconico brano di Gianna Nannini sarà reinterpretato da Fedez e Masini, in gara al Festival con "Male Necessario". Insieme a loro uno dei violoncellisti più apprezzati sulla scena internazionale
Nella serata delle cover di Sanremo 2025, Fedez e Masini si esibiscono insieme ad uno dei violoncellisti più amati della scena internazionale, Stjepan Hauser. I tre porteranno sul palco del Teatro Ariston una versione personale di "Meravigliosa creatura", il brano immortale di Gianna Nannini.
LA STORIA DI "MERAVIGLIOSA CREATURA"Un pezzo iconico del pop rock italiano, che unisce grinta e poesia. La canzone è uscita nel Capodanno tra il 1994 e il 1995 e ha conquistato subito successo. Nel 2004, a dieci anni di distanza, uscì poi un nuovo arrangiamento, contenuto nell'album Perle. Versione scelta anche per un celebre spot, che gli ha conferito una popolarità ancor più ampia, imprimendolo nell'immaginario collettivo.
CHI È STJEPAN HAUSERQuesta sera la nuova interpretazione, che arriverà direttamente sul palco del Teatro Ariston. Ad arricchirla, sarà la partecipazione di Stjepan Hauser. Violoncellista croato, 39 anni, è famoso in tutto il mondo. Nel 2011, con l'amico e collega Luka Šulić, ha fondato il duo 2Cellos. Negli anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e ha seguito anche un tour di Elton John. Stasera è pronto a brillare anche a Sanremo.
IL TESTO DI MERAVIGLIOSA CREATURAMolti mari e fiumi
Attraverserò
Dentro la tua terra
Mi ritroverai
Turbini e tempeste
Io cavalcherò
Volero tra i fulmini
Per averti
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo
Meravigliosa paura di averti accanto
Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore
Amo la vita meravigliosa
Luce dei miei occhi
Brilla su di me
Voglio mille lune
Per accarezzarti
Pendo dai tuoi sogni
Veglio su di te
Non svegliarti, non svegliarti
Non svegliarti ancora
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo
Meravigliosa paura di averti accanto
Occhi di sole, mi tremano le parole
Amo la vita meravigliosa
Meravigliosa creatura, un bacio lento
Meravigliosa paura di averti accanto
All'improvviso tu scendi nel paradiso
Muoio d'amore meraviglioso
Meravigliosa creatura
Meravigliosa
Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore
Amo la vita meravigliosa
