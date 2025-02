Marco Masini a RTL 102.5 sull'incontro con Fedez: “Unire due mondi così diversi e lontani è stato un viaggio bellissimo”

Marco Masini è stato ospite sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo in compagnia di Carolina Rey. L’artista stasera duetterà con Fedez sulle note di “Bella stronza”, il suo iconico brano. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato l’incontro con Fedez: “Per me Fedez è stata una scoperta incredibile. Ci siamo trovati in studio con un producer bravissimo e giovanissimo. Io adoro scoprire sempre qualcosa di nuovo nella musica, e questa esperienza mi ha portato a conoscere certi programmi audio, metodi e approcci diversi rispetto a quelli a cui ero abituato. Per me la musica è sempre una scoperta. Unire due mondi così diversi e lontani, il mio e quello di Federico, è stato un viaggio bellissimo che rifarei immediatamente. Ho lavorato con tanti colleghi, ma con Fedez mi sono trovato molto bene, è un ragazzo meraviglioso, con una grande curiosità”.

UN ANNO IMPORTANTE PER MARCO MASINI

Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”.

“Abbiamo deciso di rappresentare tutto questo con un tour, un viaggio che partirà a luglio da Piacenza e toccherà diverse location estive. Ripercorreremo questi 35 anni di carriera, per poi spostarci nei palazzetti ad ottobre: partiremo da Roma per arrivare a Milano. Questo tour permetterà a tutti di rivivere gli anni '90, non solo musicalmente”.

Inoltre, il 2025 coincide con il 30° anniversario dal quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, che contiene “Bella Stronza”, canzone scritta da Masini con Bigazzi che nel 2019 diventa il primo singolo dell’artista a essere certificato disco d'oro dalla FIMI GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010.