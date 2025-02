Marcella Bella, il ritorno al Festival di Sanremo con Pelle Diamante: tutto quello che c'è da sapere

Marcella Bella inizia a cantare da giovanissima. E se l’esordio è nel 1965 al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, dove la vittoria non le venne convalidata perché troppo giovane per partecipare, la notorietà arriva nel 1972. Quell’anno, infatti, si presenta al Festival di Sanremo con “ Montagne Verdi ”, canzone scritta per lei dal Fratello Gianni, che le valse il settimo posto: e se la classifica finale non la consacrò al primo posto, il relativo 45 giri vendette più di mezzo milione di copie.

SANREMO 2025, IL RITORNO DI MARCELLA BELLA CON PELLE DIAMANTE

Dopo qualche anno di assenza dalle scene, torna agli inizi del Duemila con il singolo “Fa chic” e l’album “PASSATO E PRESENTE”. Nel 2005 torna ancora una volta a Sanremo, classificandosi seconda nella categoria “Classic” con “Uomo Bastardo”: nel 2007 arriva la nona partecipazione alla kermesse, di nuovo in coppia con il fratello. “Forever per sempre” vale ai due il dodicesimo posto.

Il 2025 la vede quindi per la nona volta sul palco dell'Ariston: “Sentivo proprio il bisogno di tornare a cantare a Sanremo”, ha detto l’artista che gareggerà con il brano “Pelle diamante".

“Per me tutto cominciò proprio su quel palco”, ha detto Marcella Bella ricordando la sua prima volta nella Città dei Fiori, “In quel momento lì, quando avevo quasi 18 anni i festival si facevano addirittura al Casinò, quindi c’era un piccolo teatro del Casinò bellissimo, era una bomboniera e io arrivai da sola l’unica giovane in finale in mezzo a tutti i big, ve ne dico uno per tutti, Domenico Modugno per esempio, c’erano in quel momento, tutti big. Io mi ritrovai a vivere una favola naturalmente, quindi ho dei ricordi meravigliosi perché dal nulla dal niente arrivai a essere con i giorni dopo conosciutissima e tutti cantavano Montagne Verdi, quindi è stato il momento diciamo più bello della mia vita artistica”.

Nella serata delle cover proporrà “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano accompagnata dai Twin Violins.