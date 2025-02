Achille Lauro a RTL 102.5: “C’è sempre una bella energia a Sanremo. Essere nel quintetto in vetta per me è stato inaspettato» Photo Credit: Marcello Junior Dino

Nel corso di “W L’Italia”, Achille Lauro in collegamento telefonico con il Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Angelo Baiguini e Carolina Rey, ha raccontato: «Sono molto provato da questi giorni. Siamo andati in un jazz club tutte le sere e dire che abbiamo fatto solo un karaoke è riduttivo. C’è un buon feeling tra chi partecipa a Sanremo e nelle serate che facciamo insieme. C’è sempre una bella energia al Festival di Sanremo. Per me è un grande Festival magico e quest’anno ho mostrato un lato di me che esiste forse da sempre. Le ballad, come “C’est la vie”, “16 marzo” e “Amore disperato” fanno parte del mio percorso e forse sono tra le cose più rappresentative della mia carriera. Poi che io a Sanremo abbiamo sempre fatto macello è un altro discorso. Essere nel quintetto in vetta per me è stato inaspettato, ma si sta comodi devo dire».





“Incoscienti giovani”

«A cosa si riferisce l’incoscienza di questi giovani? Il brano parla di quello che è la mia storia, è super personale e parla di qualcosa che ho vissuto io, ma se devo pensare all’incoscienza dei giovani non è verticale, ma orizzontale. Anche amare è da incoscienti, consegnarsi a qualcuno è da incoscienti ed è un grande atto di coraggio. Un conto poi è quello che vedo io e un conto è quello che arriva alle persone con il mio brano e come la sentono loro» ha spiegato Achille Lauro, in gara alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, ai microfoni di RTL 102.5.





Il duetto con Elodie

La serata delle cover si avvicina e Achille Lauro si prepara ad esibirsi insieme alla collega e amica Elodie: «Dopodomani duetterò con Elodie un medley di due pezzi. Elodie la stimo tantissimo perché è un’artista che vive le canzoni come me, le sente molto essendo anche lei romana. Si vede che è una grande interprete e si lascia trasportare da quello che sta cantando. Vogliamo fare una dedica a Roma, dove siamo cresciuti. Io ho scelto una parte un po’ più drammatica, volevo rappresentare una dedica d’amore per eccellenza che è “Mano a mano”. Lei invece la parte un po’ più folle, la Roma da cui non riesci ad andare via e ha scelto “Folle città”».