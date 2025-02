Lucio Corsi su RTL 102.5 spiega il perché delle patatine nella giacca

Anche oggi, Lucio Corsi ha raggiunto il Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo. In compagnia di Carolina Rey dalla Città dei Fiori, il cantautore ha parlato della sua esperienza sanremese e ha dato qualche anticipazione sull’attesissimo duetto di stasera con Topo Gigio su Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

L’artista è in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Voleva essere un duro. La canzone è stata scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, che hanno curato anche la produzione assieme a Antonio "Cuper" Cupertino. “Sono felice di questa esperienza, devo ancora mettere a fuoco tutti i pensieri, ma sono molto contento. Non me l’aspettavo così”, racconta Corsi a No Problem – W l’Italia.

È diventato virale sui social un videoclip in cui Lucio Corsi estrae delle patatine dalla sua giacca gialla, usandole in per reggere le enormi spalline del suo outfit. A RTL 102.5 spiega: “È una cosa che faccio da tanto quando mi esibisco live, sono della dimensione perfetta e bisogna sapersi arrangiarsi. A volte mi cadono mentre canto”.

IL DUETTO CON TOPO GIGIO

Fra i momenti più attesi di questo Festival di Sanremo c’è sicuramente il duetto di Lucio Corsi con Topo Gigio sulle note di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Grande curiosità da parte della stampa e del pubblico accompagna questa esibizione. Ospite della trasmissione W l’Italia su RTL 102.5, l’artista toscano viene raggiunto al telefono proprio da Topo Gigio. “Ciao Lucio, sono prontissimo per stasera, conta su di me che stasera andiamo più in alto del blu, conta su di me”.

IL CLUB TOUR 2025

È inoltre stato recentemente annunciato il Club Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile. Questa tournée sarà l’occasione per riabbracciare il cantautore nella dimensione live, a lui cara. Il tour partirà il 13 aprile 2025 dall’Estragon di Bologna.