Tony Effe su RTL 102.5 con gli stornellatori. A Sanremo 2025 il canto romano

Semplicemente gli stornellatori di Roma. Al seguito di Tony Effe, intervenuto ai microfoni di “The Flight”, è arrivato il gruppo di musicisti che a Sanremo impreziosiscono l’atmosfera con le canzoni tipiche della capitane, coerentemente con il progetto del brano “Damme ‘na mano” che Tony Effe ha portato all’Ariston.

Nei giorni scorsi, Tony Effe assieme al suo team, hanno distribuito ai fortunati che sono passati presso il suo spazio a Sanremo, Maritozzi e altre specialità romane, sempre in linea con il brano in gara quest'anno.





TONY EFFE: “IL MIO OBIETTIVO E SEMPRE PORTARE QUALCOSA DI NUOVO”

Si inizia l’intervista con Matteo Campese e La Zac con il commento dell’esibizione di ieri sera: “Ero molto puro, senza tatuaggi come mamma m’ha fatto. Anzi, come mi aveva fatto.” - scherza Tony Effe - “una scelta di mettermi a nudo e soprattutto un sogno di mia madre quello di vedermi di nuovo senza i tatuaggi”

Poi si passa a parlare di Roma e dice che “quando hai la fortuna di viverla da turista è magico. Appena posso torna a Roma e se è bel tempo, prendo un monopattino e sfreccio per le strade del centro: il Quartiere Monti, Trastevere Campo de Fiori. Tutta Roma mi piace, ci sono dei posti veramente fantastici.”

Oggi ricreazione per il cantante che non si esibirà durante la seconda serata del Festival, tornando invece domani sera per la terza serata.

Sul tema dei duetti Tony Effe dice che è tutto pronto e ricorda di omaggiare Califano assieme a Noemi.

“Il mio obiettivo è sempre portare qualcosa di nuovo con la musica. Mi metto alla prova ogni giorno e provo a uscire sempre dalla mia comfort zone”





E per il dopo Sanremo? Tony ricorda che sono previste due date importanti: il 27 giugno a Milano e poi tornerà nella sua Roma il 6 Luglio al Circo Massimo, nella location che a Capodanno non ho potuto vivere per le polemiche con il comune di Roma.