Rose Villain racconta la serata dei duetti a RTL 102.5: “Ieri sera è andata benissimo. È stata un’emozione incredibile e mi sono commossa”

Dopo l’esordio al Festival di Sanremo dello scorso anno con il singolo “CLICK BOOM!”, Rose Villain è nuovamente in gara nella settantacinquesima edizione della competizione con il brano “fuorilegge”. Si tratta di una traccia che parla di desiderio, di un sentimento così viscerale e logorante da far quasi sentire sbagliati. Un fuoco che arde così forte da indurre a pensare e agire fuori dagli schemi, pur di avverare i propri sogni. Ospite sul Radio Trcuk di RTL 102.5 a Sanremo, Rose Villain ha dichiarato: «Cantare questa canzone dal vivo mi dà una gioia e un’adrenalina pazzesca. È l’ultima sera e me la voglio proprio mangiare. La mossa nella canzone durante il suono degli spari è diventata virale, ma non era programmata da fare sul palco, era per il videoclip. Poi mentre ho iniziato a fare le prove mi sembrava vuota la performance abbiamo deciso di portarla anche sul palco. Sono davvero carichissima. Ho questa canzone nel cassetto da due anni, l’anno scorso è stato al mio primo approccio con il grande pubblico e questo sound e modo di fare musica come “Click boom!” è qualcosa di semplice da digerire, nella vocalità e nel drop». «Quest’anno è stato davvero inaspettato. Il secondo album è andato bene e anche “Come un tuono” non era pensato per essere un tormentone. Speriamo di fare altrettanto quest’anno. Quest’inverno poi farò i live nei palazzetti e tra pochissimo uscirà il mio nuovo disco, il 14 marzo. Non posso spoilerarvi quante tracce saranno, ma ci sarà la mia preferita che mi strazia l’anima e capirete subito perché. Ci sono anche dei feat con altri artisti» ha annunciato Rose Villain ai microfoni di RTL 102.5.





Il duetto con Chiello

Ieri sera, la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo ha accolto una delle serate più attese dal pubblico: quella dedicata alle cover e ai duetti. Rose Villain è stata accompagnata dall’amico e collega Chiello, una delle voci più autentiche del nuovo panorama musicale italiano. Insieme, i due hanno portato sul palco dell’Ariston la loro versione di “Fiori rosa, fiori di pesco”, uno dei successi senza tempo di Lucio Battisti. In diretta dal Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, Rose Villain ha raccontato come ha vissuto l’esibizione di ieri sera: «Ieri sera è andata benissimo, è stato bellissimo. È stata una delle più emozionanti che ho vissuto delle tre. Cantare Battisti sul palco dell’Ariston con Chiello, che è il mio artista preferito del momento, è stata un’emozione incredibile. Ero commossa sul palco. Io volevo assolutamente fare Battisti ma volevo che anche l’ospite fosse d’accordo e ho scoperto che Chiello è super fan di Battisti ed è stato perfetto. Povero, lui ieri sera era malatissimo ma ha spaccato comunque. La canzone è difficilissima ma lui l’ha cantata divinamente».