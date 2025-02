Clara su RTL 102.5 con Il volo per la serata delle cover. Stasera “The Sound of Silence”

Ai microfoni del Radio Truck di RTL 102.5, durante “The Flight” con Matteo Campese e La Zac, sono passati anche Clara e Il volo che questa sera, nella serata delle cover, intoneranno “The sound of Silence”, brano del 1964 di Simon & Garfunkel.





"UNA SCELTA CORAGGIOSA, ABBIAMO PROVATO NOVE VOLTE"

La storica canzone fu usata anche nella colonna sonora del film Il laureato, nei titoli iniziali, nella scena della piscina con Dustin Hoffman e durante la parte finale; inoltre, appare anche nel film Bobby, che narra di alcune persone che si trovavano nell'albergo dove Robert "Bobby" Kennedy fu ucciso, durante le 24 ore antecedenti il delitto. La canzone è stata eseguita al Ground Zero Memorial di New York dallo stesso Paul Simon accompagnandosi con la sola chitarra acustica, in un clima di grande commozione, durante la Celebrazione del 10º anniversario dell'attentato dell'11 settembre 2001.

Una scelta coraggiosa, siamo però molto soddisfatti. rivelano prima di scherzare sul fatto che hanno provato la loro esibizione ben 9 volte. La canzone è stata scelta da tutti, condividendo la volontà di portarla all'Ariston. "Un esibizione elegante che speriamo possa essere potente", affermano i ragazzi.

Parlando ancora dell'esibizione di questa sera Clara aveva affermato: "Le prove con loro sono state magiche. Li conosco da un po' e ho avuto l'onore di cantare con Gianluca a un loro concerto all'Arena di Verona quest'estate. A dicembre ho pensato a loro, la settimana prima di Natale, erano in tour all'estero, ma sono stati super disponibili. Ho avuto un po' di ansia, perché siamo in quattro, e loro sono abituati a cantare insieme".





CLARA, UNA CARRIERA IN ASCESA

Rivelazione degli ultimi anni, con già 6 dischi di platino e 3 d’oro, Clara è considerata una delle nuove voci del pop più apprezzate. A febbraio 2024 ha pubblicato il suo album d’esordio, “PRIMO” (certificato disco d’oro), contenente, oltre alle canzoni presentate al Festival di Sanremo e a Sanremo Giovani, anche il brano “Ragazzi Fuori” (disco d’oro) e la hit “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino). Dopo la collaborazione estiva con Icy Subzero in “Ghetto Love” (disco d’oro), a settembre Clara ha pubblicato il singolo “Nero Gotico”, dove emerge la sua anima più dance e ritmata, che ha portato live per la prima volta durante il suo tour nei principali club italiani.