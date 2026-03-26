Emma a RTL 102.5: “Il 31 maggio ci sarò anche io al Centrale del Foro Italico di Roma per il Power Hits Estate 2026. Non potevo mancare!”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026 – ROMA, EMMA SI UNISCE ALLA LINE UP! DOMENICA 31 MAGGIO, CENTRALE DEL FORO ITALICO DI ROMA

Ospite speciale di The Flight, Emma ha annunciato la sua partecipazione al grande concerto della prima radio d’Italia: «Ci sarò anch’io il 31 maggio al Centrale del Foro Italico a Roma per il Power Hits Estate 2026, non potevo mancare!». Emma si unisce al grande cast di RTL 102.5 Power Hits Estate - Roma! Il 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico, il primo grande evento che anticipa l’estate! L’artista si aggiunge allo straordinario cast già annunciato. I primi nomi annunciati sono: ANNALISA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS…a cui si aggiungeranno tanti altri grandissimi artisti!

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26





IL SINGOLO “VACCI PIANO” CON RKOMI

Emma è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “VACCI PIANO”, il suo nuovo singolo insieme a Rkomi. “Vacci Piano” è una canzone che parla di malintesi, dei non detti che creano fraintendimenti e di come la mancanza di dialogo crea incomprensioni e genera sentimenti di rabbia e frustrazione. Una ballad intensa, che segna la prima collaborazione tra Emma e Rkomi, due voci uniche, due anime che condividono un percorso artistico autentico e la sana consapevolezza di chi non dimentica da dove viene. Ai microfoni di RTL 102.5, Emma racconta: «Sono contenta di questa collaborazione, sia artisticamente ma anche umanamente. È stata super arricchente perché Mirko è una persona veramente per bene, è bello fare musica insieme ma anche condividere dei momenti insieme a lui perché è un ragazzo veramente empatico, sensibile, intelligente». «Ho voluto che il brano uscisse ora perché era un pensiero che volevo esprimere. È come se fossimo tutti catapultati in un momento storico dove non ci si ascolta più e invece secondo me dovremmo tornare a farlo e non lanciare giudizi, servirebbe un po' più di ascolto e di rispetto per il pensiero altrui» ha continuato Emma. “Vacci Piano” è stato prodotto da Juli insieme a Francesco "Katoo" Catitti, composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro. Il nuovo brano, arriva dopo il singolo “Brutta Storia” e aggiunge un ulteriore pezzo alla nuova fase artistica di Emma che quest’estate sarà protagonista di due concerti evento negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre). Due attesissimi show, in cui l’artista porterà sul palco tutta la sua grinta e la potenza del suo repertorio.





LE DATE LIVE E IL NUOVO ALBUM

Emma sarà inoltre protagonista per tutta l’estate sui palchi dei principali festival della penisola con il suo LIVE TOUR 2026. «Partiremo il 2 luglio da Roma e ci saranno un sacco di date in tutta Italia per poi finire il 9 settembre all’Ippodromo Snai a Milano, dove ovviamente siete tutti invitati. Chi viene a vedere i concerti è libero di venire dipinto, con i tacchi a spillo, con le calze a rete, con la tuta … Ognuno deve esprimere sè stesso, sempre, senza limiti ma sicuramente vestitevi leggeri perché si salta parecchio ma sarà bellissimo nonostante i quaranta gradi» ha svelato in diretta su RTL 102.5. L’artista farà tappa a Roma , Brescia , La Spezia, Riccione, Mirano (VE), CERVERE (CN) , Pisa , Genova, Palermo, Catania, Napoli, Ancona, Follonica, Trento e Milano. I biglietti per i concerti degli ippodromi e per i concerti estivi sono già disponibili su TicketOne e sui circuiti di vendita e prevendita abituali. Emma, inoltre, ha rivelato di essere al lavoro sul suo nuovo progetto discografico: «Sto scrivendo il nuovo disco, scrivo a prescindere perché parto con un’idea, poi capisco che questa cosa mi limita molto nella. Quindi io sto scrivendo le canzoni, poi trovano un modo per riconciliarsi l’una con l’altra, sicuramente sarà più “emmesco” che mai e sicuramente ci sarà Juli. Ci saranno anche produttori che riterrò giusti in base a come deve suonare una canzone».



