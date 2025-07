Superman parla salentino: il costume è stato disegnato da Christian Cordella. Ecco l'incredibile storia

Da Lecce a Los Angeles. Dalla Puglia al successo planetario. Christian Cordella disegna il nuovo costume di Superman. «Oltre sei mesi di lavoro, rispettata la classicità», racconta in un'intervista a Il Corriere della sera.

Cordella, classe 1978, è conosciutissimo negli States ed ha già lavorato per grandi film. «Il sogno ora è portare il cinema nella mia terra, sto lavorando a un film da girare nel Salento», dice ancora. Stasera, alle 19.20, sarà chiamato al telefono all'interno di Protagonisti, su RTL 102.5.

IL NUOVO FILM DI SUPERMAN

Ci sarebbero tanti aneddoti e curiosità da sapere su quel film, partiamo dalla produzione: la pellicola è diretta da James Gunn, che ha affidato la realizzazione di Superman, interpretato da David Corenswet, a Christian Cordella. Sempre in una lunga intervista al Corriere ha detto:

“Se è stato molto impegnativo? Sì, soprattutto a livello di ricerca e sviluppo, perché il regista, sebbene il costume fosse iconico, voleva vedere continuamente nuove idee e proposte. I fumetti sono abbastanza chiari, quindi non c’è tantissima ispirazione. Abbiamo analizzato anche le ultime uscite dei fumetti di Superman, ma poi dovevamo comunque riportarlo in un mondo più reale, più attuale”.

Il racconto di Cordella racconta che è stato difficile “cercare quella linea che facesse combaciare il vestito con la tradizione fumettistica e tutte le sue variazioni, con colletto, senza colletto, il modo in cui il mantello si inserisce nella tuta. Alla fine siamo riusciti ad arrivare a un look un po’ diverso ma che allo stesso tempo rientra in quell’icona di Superman”.

QUELLO CHE MI STA PIU' A CUORE? I PANTALONCINI

“Quale elemento mi sta particolarmente a cuore? Senza dubbio i pantaloncini, mi è piaciuto molto il fatto che siano tornati, per cercare di riportare al Superman di Christopher Reeve, a un Superman positivo, a un Superman dalle buone maniere, che riportano al senso classico del supereroe. E poi anche l’uniforme, che il regista ha voluto avesse tutta la consistenza di un abito, con le sue pieghe, non aderente come una seconda pelle”, dice ancora nel corso dell'intervista.