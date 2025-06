Whoopi Goldberg a Napoli, l'attrice reciterà nella soap "Un posto al sole". Ecco cosa c'è da sapere

Ha vestito i panni della sensitiva Oda Mae Brown nel film Ghost – Fantasma, dove ha vinto il Premio Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista. Ma Whoopi Goldberg è soprattutto la “suora” Deloris Van Cartier nel blockbuster mondiale Sister Act. Nel 2026, in occasione dell'anniversario della soap più longeva di sempre, la vedremo in "Un posto al sole".

La notizia, da subito, fa il giro della Rete e diventa virale. Whoopi Goldberg, una delle attrici più famose al mondo, arriva a Napoli - culla di tutti i successi negli ultimi tempi.

LE PAROLE DEL DIRETTORE RAI FICTION

Nel corso della presentazione della nuova programmazione Rai a Napoli, Maria Pia Ammirati, direttore Rai fiction, spiega che "è una grandissima notizia anche per noi, una sorpresa".

"Stiamo scrivendo la linea di Whoopi, la sta scrivendo il nostro capo autore e sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche del mistery", aggiunge. "Faremo poi una grande conferenza stampa con la presenza dell'artista americana - anticipa Ammirati - ci sarà questa linea di mistery e ci sarà anche un incontro sentimentale, se vogliamo, tra lei e uno dei protagonisti di Un Posto al Sole.

LA SOAP PIU' LONGEVA DI SEMPRE

La soap è la più longeva di sempre, nel 2026 festeggerà 30 anni e - in quell'occasione - ci sarà anche Whoopi (ultimamente ospite in tv di Fabio Fazio) nel cast.

La Goldberg ha conquistato i quattro principali riconoscimenti dell’intrattenimento americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Whoopi Goldberg nel 1985 ha recitato come protagonista nel film di Steven Spielberg, Il Colore Viola, (ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar). indimenticabile la sua partecipazione, nel 1990,l nel ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nel film Ghost – Fantasma (ha vinto il Premio Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista)-