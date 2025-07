Renzo Arbore sulla cover di Rolling Stones, ecco perché è il "Re del pop". Tutto quello che c'è da sapere

Il re del pop. Il re del jazz. Il re dell'intrattenimento. E della televisione, ma Renzo Arbore - il santo protettore di tutti i dj (da sempre) - è la radio fatta in carne ed ossa. Da sempre.

Adesso, Rolling Stones gli dedica la copertina con gli scatti nella sua casa romana, ricca di opere di ogni tipo e riferimenti a Napoli e alla sua città d'origine, Foggia. Dove Arbore, figlio di un dentista, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica nel Dopoguerra.

«Il mio compleanno? L’ho passato a rispondere a chiamate d’auguri inutili da gente che manco vedevo da anni. Poi, avrei dovuto invitare cento persone. Con ’sto caldo? Ma poi 88 anni…», scherza Renzo chiacchierando con Rolling Stones.

A casa sua, sin da bambino, la musica napoletana non è mai mancata. A Rolling Stones, in questa lunga e imperdibile intervista, Arbore parla di una cameriera che non parlava bene l’italiano. "Quando suonava il telefono diceva: “Pronto? Qui casa Ararb”. E allora io col clarinetto suonavo una melodia arabeggiante (ride). E poi da lì a breve è arrivato l’innamoramento per New Orleans e il jazz antico. Quella è stata la mia prima matrice. Inutile negarlo. Ancora oggi lo seguo, insieme ad alcuni superstiti come Paolo Conte o Pupi Avati", scherza Arbore.

DA FOGGIA A NAPOLI, LA VITA IN RADIO A ROMA CON BONCOMPAGNI

Foggia. Dopoguerra. Una città martoriata dai bombardamenti. Renzo, che frequenta il Liceo classico Lanza, suona e canta: pianoforte (con il maestro Garofalo), ma anche il clarinetto. La Taverna del Gufo, un locale nella parte vecchia della città, è il suo palcoscenico. Foggia è quasi distrutta dai bombardamenti del 1943, in città arrivano gli americani - che fumano le prime sigarette e portano i "blu jeans". Arbore resta incantato. Così, inizia quel viaggio artistico, musicale verso New Orleans - che solo molti anni dopo visiterà.

LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA E IL SOGNO SVANITO DI DIVENTARE DENTISTA

Suo padre vuole che si laurei in Medicina per fare il dentista, ma Renzo - che ha tantissimo talento - a Napoli si laurea in Giurisprudenza. Nella città del Golfo nasce l'amore con la canzone napoletana, incontra i più grandi artisti: porterà, anni dopo, con l'Orchestra italiana, la canzone napoletana nel mondo riempiendo le piazze. Milioni e milioni di chilometri percorsi.

In Rai entra per concorso. Boncompagni, conosciuto alla prova, diventa un amico fidato e compagno di "marachelle" (come lui stesso racconta). Dalle prime trasmissioni radio con Bandiera gialla e Alto gradimento ai successi televisivi con Indietro tutta! o Quelli della notte. Musicista, talent scout, padre della radio, inventore di generi televisivi ancora oggi imitati ed inimitabili.

IL GRANDE RAPPORTO CON FOGGIA

Da Foggia parte con un bagaglio di esperienze sul campo. E ora, alla sua città che lo ama da sempre, regala tutti i cimeli di una vita: dai mandolini ottocenteschi alle statuette del suo idolo Louis Armstrong. A Foggia nasce la casa-museo Renzo Arbore, che dovrebbe essere inaugurata a dicembre 2025. Arbore andrà personalmente.