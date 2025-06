Nozze Bezos, a Venezia arrivano gli invitati milionari. Ecco chi ci sarà al matrimonio dell'anno

Tutto pronto per le nozze di Bezos, in laguna si contano già i primi arrivi. Ad esempio i curiosi, a Venezia, hanno visto ormeggiato lo yacht di Bill Miller (tra i primi finanziatori di Amazon).

E' la notizia dell'estate, attesa da tutti: le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. All'ormeggio in Punta della Dogana, davanti al bacino San Marco, è stato notato oggi 'l'Arience', lo yacht di 60 metri (valore stimato 70 milioni di dollari) di Bill Miller, gestore di fondi, filantropo, tra i primi e più importati di Amazon.

Il suo nome figura tra quelli dei 200 ospiti attesi alla tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Bezos e signora. Oggi potrebbero iniziare anche gli arrivi dei primi jet privati che sbarcheranno a Venezia altri ospiti della coppia, molti dei quali sono attori e star di Hollywood.

LA GRANDE FESTA DI MATRIMONIO

E sabato 28 giugno si terrà la grande festa da ballo con Lady Gaga all'interno dell'Arsenale. Una scelta voluta per garantire privacy e accessi garantiti.

Alla corte dei Sanchezos - come li chiama affettuosamente il web - sfilerà un parterre che mescola Hollywood, moda, politica, economica, finanza e jet set. Tra i confermati: la stilista Diane von Fürstenberg e il marito Barry Diller, ex top manager di Paramount Pictures e Century Fox & Fox Network; il produttore premio Oscar Brian Grazer; l'attore Orlando Bloom (senza Katy Perry, impegnata col tour in Australia).

Secondo rumors, dovrebbero esserci anche Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Eva Longoria, Karlie Kloss, Joshua Kushner, Ivanka Trump e Jared Kushner, Camila Morrone, solo per citarne alcuni. Attesi anche Bill Gates, Elton John.

