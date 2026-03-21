Oggi sabato 21 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della sindrome di Down

Oggi sabato 21 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della sindrome di Down

Oggi sabato 21 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della sindrome di Down Photo Credit: Facebook/ Associazione Italiana Persone con sindrome di Down

Redazione Web

21 marzo 2026, ore 08:00

L’edizione di quest’anno è dedicata al tema della solitudine. "Insieme contro la solitudine"

Un bambino ogni 1.000-1.100 nati in tutto il mondo nasce con la trisomia 21, ovvero la sindrome di Down. SI tratta di un'anomalia cromosomica presente da sempre nella natura umana, diffusa in tutte le regioni del mondo e che generalmente ha diverse conseguenze sullo stile di apprendimento, sulle caratteristiche fisiche o sulla salute. Ogni anno, secondo i dati dell'Onu, sono circa 3.000-5.000 i bambini che nascono con questa anomalia cromosomica. Negli Stati Uniti, circa 250.000 famiglie sono colpite dalla sindrome di Down. La qualità della vita delle persone con sindrome di Down può essere migliorata rispondendo alle loro esigenze sanitarie, in particolare attraverso controlli medici regolari per monitorare le loro condizioni fisiche e mentali e per fornire interventi quando necessario: fisioterapia, terapia occupazionale, logopedia, consulenza psicologica o educazione speciale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema le Nazioni Unite celebrano il 21 marzo di ogni anno, la Giornata internazionale della sindrome di down.


Insieme contro la solitudine

L’edizione di quest’anno è dedicata al tema della solitudine. "Insieme contro la solitudine" vuole sottolineare come questa condizione colpisca in modo sproporzionato le persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive, nonché le loro famiglie. La solitudine è rappresentata non solo come un sentimento emotivo, ma come un grave problema di salute che può portare ad ansia, depressione e danni fisici, spesso legati all'esclusione sociale e alla stigmatizzazione.


Una piattaforma contro la solitudine

L'Associazione Italiana Persone con sindrome di Down (AIPD) lancia “UpWithDown” una piattaforma per creare la connessione tra persone, famiglie, competenze e territori. Non si tratta solo di uno strumento digitale, ma di uno spazio di incontro e di possibilità, in cui le persone con sindrome di Down possono proporre idee imprenditoriali, cercare collaborazioni e costruire percorsi di autonomia reale. Perché la solitudine si combatte anche così: creando occasioni in cui le persone possano essere protagoniste. Sono oltre 100 le persone che hanno già contattato Aipd dal lancio della piattaforma. Cinque i progetti in fase di sviluppo.


L’inclusione

La campagna di quest’anno promuove un'autentica inclusione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle comunità, sottolineando che la semplice presenza non significa essere inclusi o veramente connessi. Per affrontare il tema il 23 marzo la rete Down Syndrome International organizzerà la 15esima Conferenza Mondiale sulla Sindrome di Down nella sede delle Nazioni Unite a New York. Eventi sono previsti anche nella sede delle Nazioni Unite a Ginevra.


Argomenti

Sindrome di Down

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”

    I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”

  • Napoli, lite condominiale finisce in violenza: 33enne stacca a morsi l’orecchio al proprietario di casa

    Napoli, lite condominiale finisce in violenza: 33enne stacca a morsi l’orecchio al proprietario di casa

  • New Hit di RTL 102.5: le novità musicali in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

    New Hit di RTL 102.5: le novità musicali in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

  • Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertate

    Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertate

  • Diretta sui social a sostegno della Lega del Filo d'Oro. Quattro giorni di live per raccontare la mission della Lega

    Diretta sui social a sostegno della Lega del Filo d'Oro. Quattro giorni di live per raccontare la mission della Lega

  • Addio a Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, per tutti 'il Senatur', si è spento all'età di 84 anni

    Addio a Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, per tutti 'il Senatur', si è spento all'età di 84 anni

  • Nayt presenta a RTL 102.5 il nuovo album “io Individuo”

    Nayt presenta a RTL 102.5 il nuovo album “io Individuo”

  • Meryl Streep dona oltre 10 milioni di dollari al National Women’s History Museum di Washington

    Meryl Streep dona oltre 10 milioni di dollari al National Women’s History Museum di Washington

  • Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro

    Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast

"Io non posso entrare": ingresso vietato ai Maranza in un ristorante di Palermo. La provocazione dello chef Natale Giunta

"Io non posso entrare": ingresso vietato ai Maranza in un ristorante di Palermo. La provocazione dello chef Natale Giunta

“Questi soggetti vanno nella movida, non per stare bene, ma per fare risse", dice lo chef palermitano

Andare in discoteca di giorno? Un'idea (geniale) made in Treviso: "Solo musica e caffè"

Andare in discoteca di giorno? Un'idea (geniale) made in Treviso: "Solo musica e caffè"

L'idea unisce due mondi: la ristorazione e quello degli eventi live. Uno dei protagonisti è Brando Ephrikian, dj e influencer trevigiano

Carrà: spunta il figlio adottivo segreto in una causa. Era il suo manager e segretario

Carrà: spunta il figlio adottivo segreto in una causa. Era il suo manager e segretario

La vicenda giudiziaria è il casus belli: ne emerge un segreto rimasto tale per decenni. Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, aveva adottato il suo manager e segretario personale. Erede unico del suo patrimonio