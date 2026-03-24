Gara internazionale di greco antico, al primo posto uno studente del liceo classico di Nola

Adesso, però, il greco antico ha un nuovo campione: si tratta di Gennaro Marco Tarallo, studente del IV del liceo classico Carducci di Nola, che si aggiudica il primo posto della XIII edizione dell'Agon politikos (una gara internazionale di greco antico).

GLI ALTRI CLASSIFICATI NEL CORSO DELLA SFIDA

Al secondo posto Roberta Gatti del liceo Corso di Correggio; al terzo Sofia Bassi, del liceo Volta di Como e Nicola Cimadomo del liceo Orini- Tandoi di Corato. Menzioni d'onore a: Barbu David Andrei Ortodox del Theological Seminary di Bucarest (Romania), Stravroulaki Aikaterini dell'Experimental Lyceum Chania' (Grecia); Van Der Haegen Stijn del Sint- Jozefs College di Aalst (Belgio); Alice Campana del Corso di Correggio; Leonardo Cristialdi del Carducci di Milano; Daniele Giannuzzi del Cagnazzi di Altamura; Lucia Mazzoni e Daniele Mureni del liceo Caro- Preziotti di Fermo. Dei licei Napoletani: Angelo Alfieri (Sannazzaro) Ester Maria Giannetta (Pansini) e Luigi Paolella (Pansini).

LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

A valutare gli elaborati dei 90 concorrenti (in rappresentanza di 45 istituti) una giuria composta da docenti universitari e di liceo: Maria Luisa Chirico, Dario Nappo, Giuseppe Nardiello, Mario Borrelli, Vittoria Caso e Carlo delle Donne. Per la trasposizione in italiano degli elaborati, tradotti dagli studenti stranieri nella loro lingua madre altrettanti docenti universitari Antonio Belardo, Franco Paris e Afrodita Cionchin (di Timisoara Romania). L'Agon è stata organizzata dall'Associazione ex alunni del Liceo classico "Francesco Durante", presieduta dalla professoressa Teresa Maiello, di concerto con la Città di Frattamaggiore, liceo classico "Durante", Istituto comprensivo Capasso - Mazzini e delegazione frattese dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. I "concorrenti" si sono sfidati nella traduzione di un brano di Platone.