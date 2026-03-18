Ancona è Capitale della Cultura, l'annuncio del ministro Alessandro Giuli

Ancona è Capitale della Cultura, l'annuncio del ministro Alessandro Giuli

Ancona è Capitale della Cultura, l'annuncio del ministro Alessandro Giuli Photo Credit: Ansa.it

Francesco Fredella

18 marzo 2026, ore 12:30

La Capitale italiana della Cultura riceve un contributo di 1 milione di euro per realizzare il proprio progetto

Ancona Capitale della Cultura 2028. Ad aggiudicarsi il titolo con il dossier "Ancona. Questo adesso" è la città delle Marche. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La Capitale italiana della Cultura riceve un contributo di 1 milione di euro per realizzare il proprio progetto.

A proclamarla è stato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Luca Galassi, Vincenzo Trione, Luisa Piacentini, Vicky Diquattro, Davide Rossi e Stefano Baia Curioni.

LE PAROLE DEL MINISTRO DELLA CULTURA

"Non canterò se no le Muse mi inceneriscono, mi è andata bene con Vasco Rossi che non mi ha citato in giudizio", ha scherzato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, prima di annunciare la Capitale della Cultura 2028, che sarà Ancona.

"Di vincitore ce n'è uno solo ma se si è qui è già un enorme traguardo, una vittoria non solo morale o simbolica perché quando si riesce a costruire progetti importanti questi non andranno dispersi - ha aggiunto  È un momento di gioia condivisa e uno degli atti più qualificanti del nostro agire quotidiano come ministero, avvicinarsi ai territori e fare in modo che questa dialettica tra centro e periferia diventi sempre più fruttuosa, che le distanze si accorcino sempre di più. Un po' come i punti di una circonferenza, equidistanti dal centro che sta qua, voi oggi siete la rappresentazione dell'unità del cerchio della nazione".

IL COMMENTO DEL SINDACO DI ANCONA

"Sono molto emozionato, nonostante svolga il ruolo di amministratore pubblico da diversi anni. Questo titolo èun obiettivo molto importante per la comunità, per la città e per l'intera regione". Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, commentando a caldo il riconoscimento della città quale Capitale italiana della Cultura 2028.
"E' stato fatto un lavoro importante - ha aggiunto - per comporre un dossier competitivo e originale, capace di far capire i diversi aspetti del nostro tessuto socio-culturale". Un progetto che, per il primo cittadino, aveva come primo obiettivo "rendere armonioso il rapporto tra archeologia, architettura e ambiente, visto che abbiamo un parco che arriva fino alla citta'". "Abbiamo fatto un buon lavoro, lo dico da sindaco tra i sindaci delle altre città finaliste", ha concluso Silvetti. 

LE DIECI CITTA' FINALISTE

Vince Ancona. Ma le altre dieci città finaliste hanno presentato progetti per aggiudicarsi la vittoria come Capitale della cultura. Ecco le città: Anagni (Fr) con il dossier "Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce"; Catania con il dossier "Catania continua"; Colle di Val d’Elsa (Si) con il dossier "Colle28. Per tutti, dappertutto"; Forlì con il dossier "I sentieri della bellezza"; Gravina in Puglia (Ba) con il dossier "Radici al futuro"; Massa con il dossier "La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia"; Mirabella Eclano (AV) con il dossier "L’Appia dei popoli"; Sarzana (SP) con il dossier "L’impavida. Sarzana crocevia del futuro"; Tarquinia (VT) con il dossier "La cultura è volo". 

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