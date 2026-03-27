E' la notte del Liceo Classico: migliaia di studenti, stasera, tornano a scuola. Ecco perché...

A scuola, anche se la campanella non suona ufficialmente per l'inizio di una lezione. Ma per dare il benvenuto a studenti, famiglie, alla Notte del Liceo Classico (che compie 15 anni). Un vero open day con tantissime iniziative: maratone di lettura e recitazioni teatrali, concerti e performance musicali, dibattiti, cineforum e presentazioni di libri, degustazioni a tema ispirate al mondo antico. Tanti collegamenti trai i licei, circa 400, che partecipano a questo evento.

Da nord a sud. Passando per il centro e per le isole. L'Italia sempre più unita in occasione della Notte del Liceo classico. La cultura umanistica prende in mano la giornata ed i ragazzi, molti di questi maturandi, saranno i veri protagonisti indiscussi della serata insieme a famiglie ed amici.

IL REGOLAMENTO UFFICIALE

"La Notte Nazionale del Liceo Classico è un evento che si svolge in contemporanea nei Licei Classici di tutta Italia e che ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. Esso ha la durata di sei ore, dalle 18:00 alle 24:00, in un’unica data che viene stabilita dal Coordinamento Nazionale e dal Comitato Organizzativo, valutate le opinioni dei referenti di tutti i Licei aderenti", si legge sul sito ufficiale.

MATURITA' 2026: PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA (E IL TOTO-TRACCE)

Quali saranno le tracce per l'esame di Maturità 2026? Sui social, e in Rete, non si parla di altro: da Pirandello all’anniversario del referendum sulla Repubblica, il portale Skuola.net - la Bibbia per gli studenti - ha interrogato due tra i chatbot più diffusi per provare ad anticipare le scelte del Ministero per lo scritto di italiano. L'esame di Maturità 2026 si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno 2026, la seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.

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LE MATERIE

Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" (anche nelle articolazioni "Relazioni internazionali per il marketing" e "Sistemi informativi aziendali") e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo "Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"; nell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni", Sistemi e reti sia per l'articolazione "Informatica" che per l'articolazione "Telecomunicazioni"; Produzioni vegetali per le articolazioni "Produzioni e trasformazioni" e "Gestione dell'ambiente e del territorio" degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia").