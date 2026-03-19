Meryl Streep dona oltre 10 milioni di dollari al National Women’s History Museum di Washington

La donazione di Meryl Streep e il sostegno delle celebrità

L’attrice americana Meryl ha donato oltre 10 milioni di dollari al Museo Nazionale della Storia delle Donne, con sede nella capitale degli USA. Si tratta di uno dei contributi più consistenti ricevuti per l’istituzione che però ad oggi non dispone di una sede fisica sul National Mall, nonostante la sua grande importanza culturale. Il sostegno dell’artista è destinato a potenziare le iniziative digitali e di divulgazione, estendendone la portata a scuole e comunità in tutto il Paese. Secondo l’attrice “la storia è fatta non solo da coloro che la fanno ma anche da coloro che si assicurano che venga ricordata". Con queste parole ha voluto sottolineare il valore della memoria e del racconto storico. Meryl dichiara di essere "orgogliosa di continuare a sostenere questo lavoro essenziale affinché le nuove generazioni ereditino una storia che sia al tempo stesso veritiera e completa". Il museo conta anche sull’appoggio di altre figure note del mondo dello spettacolo, come Fran Drescher e Gwyneth Paltrow. Il suo forte significato simbolico contribuisce a dare maggiore visibilità al progetto.





Un momento simbolico

La donazione di una delle star più amate del cinema mondiale arriva in vista del 250 esimo anniversario degli Stati Uniti, in un periodo in cui i diritti delle donne affrontano numerose minacce . Frédérique Campagne Irwin, presidente e CEO del museo, ha mostrato come questa donazione “permetta di raggiungere nuove generazioni con storie che ispirano fiducia, ambizione e progresso” aggiungendo che "Il suo investimento riflette una fede incrollabile nel potere di amplificare la voce delle donne" annunciando l'ingente contributo.





Un museo senza sede fisica

Fondato nel 1996, il National Women’s History Museum (NWHM), organizza da sempre mostre dedicate alla storia delle donne americane con l’obbiettivo di far crescere più consapevolezza. L'istituzione opera prevalentemente come museo "digital-first", raggiungendo milioni di persone attraverso esposizioni virtuali, programmi educativi e attività di ricerca. Nel 2020 è entrato a far parte della rete dello Smithsonian, un'organizzazione di istruzione e ricerca, ma nonostante ciò mantiene la propria autonomia come ente no-profit e continua a perseguire l'obiettivo di ottenere una propria sede fisica nella zona museale di Washington. L'unica esposizione fisica organizzata finora si è tenuta tra il 2023 e il 2024 presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library.





Il "Meryl Streep Educator Award"

Grazie alla significativa donazione di Meryl Streep, è stato istituito il "Meryl Streep Educator Award", un premio annuale destinato agli insegnanti che si distinguono nella valorizzazione e divulgazione della storia delle donne. La prima edizione verrà assegnata durante il "Women Making History Awards Gala", in programma per novembre 2026. Questo contributo permetterà di creare contenuti innovativi e coinvolgenti, capaci di raggiungere persone di tutte le età e di favorire una maggiore consapevolezza e inclusione attraverso lo studio della storia.



