Achille Lauro al Niguarda di Milano, visita ai feriti di Crans- Montana. Ecco cosa c'è da sapere

16 marzo 2026, ore 13:15
Presenti l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e gli operatori sanitari
Quella canzone di Achille Lauro, "Perdutamente", fa venire i brividi a tutti. Perché, il cantante romano - anche a Sanremo - l'ha dedicata alle vittime della strage avvenuta al pub "Le Constellatio" di Crans - Montana. Ora, però, Lauro ha deciso di recarsi all'ospedale Niguarda di Milano per far visita ai feriti nel rogo di Capodanno
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LE PAROLE DI GUIDO BERTOLASO
Sui social, Bertolaso - assessore regionale al Welfare - ha pubblicato una foto dell'incontro commentando così:
"Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro. Oggi il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo, davvero speciale. Lauro con la sua disponibilità e dolcezza ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore di quei ragazzi che tanto hanno sofferto, incontrando anche i giovani dimessi e alcuni genitori, anche di chi non c’è più. Un grazie particolare anche a Carlo Conti che ci aiutato ad organizzare l’incontro. Grazie davvero".
IL GRANDE GESTO DI ACHILLE LAURO
Quello di Achille Lauro è un grande gesto d'amore. Insuperabile. Il cantante romano, che abbiamo ammirato anche a Sanremo, ha incontrato i giovani dimessi e alcuni genitori. Bertolaso, poi, ha ringraziato anche Carlo Conti "che aiutato ad organizzare l'incontro".
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