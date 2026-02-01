Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a Crans Montana: deceduto un 18 enne svizzero

Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a Crans Montana: deceduto un 18 enne svizzero

Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a Crans Montana: deceduto un 18 enne svizzero Photo Credit: ANSAFoto.it

Redazione Web

01 febbraio 2026, ore 15:30

A dare notizia della morte di un ragazzo ricoverato in ospedale a Zurigo, è stata la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, titolare delle indagini sulla strage nel Constellation

E’ un 18enne svizzero l’ultima vittima del rogo di Crans Montana. Sale così a 41 il bilancio totale di morti nella terribile notte di Capodanno nel locale Le Constellation: a comunicarlo la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud in una nota."Non saranno rilasciate ulteriori informazioni in questa fase delle indagini", specifica il comunicato. Nella strage sono morti sei giovanissimi italiani: Giovanni Tamburi (16 anni), Achille Barosi (16 anni), Emanuele Galeppini (16 anni), Chiara Costanzo (16 anni), Riccardo Minghetti (16 anni), e l'italo-svizzera Sofia Prosperi (15 anni). Tra i 41 defunti (di età compresa tra i 14 e i 39 anni), ci sono anche 23 svizzeri, 8 francesi, una belga, una portoghese, un rumeno e un turco. Tra i 115 feriti, 67 sono svizzeri, 21 francesi, 10 italiani e quattro serbi. Decine di feriti, molti dei quali in gravi condizioni, si trovano ancora ricoverati in Svizzera, Francia, Germania, Italia e Belgio.


Quattro indagati, tante falle nei controlli

Quattro persone sono indagate per la strage: i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del Le Constellation, indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo; un ex funzionario del Comune di Crans-Montana e l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica e delle ispezioni degli immobili, Christophe Balet. Gli inquirenti dovranno accertare come mai lo stesso servizio tecnico che, ad esempio, è stato severissimo nei confronti di tutti e 13 gli appartamenti del palazzo in cui si trova «Le Constel» dove sono stati sigillati i caminetti per irregolarità, ha dimenticato di andare ogni anno al discobar dei Moretti. Mai fatte quelle ispezioni che avrebbero potuto rilevare uscite di sicurezza insufficienti, mal segnalate, se non bloccate, e accorgersi che la mousse di cui erano composti i pannelli fonoassorbenti non era ignifuga. L'incendio del locale è stato causato - secondo l'indagine - dalle scintille di candele pirotecniche che hanno dato fuoco proprio alla schiuma insonorizzante sul soffitto del seminterrato del locale. Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato i controlli di sicurezza e antincendio nel locale dal 2019, nonostante l'obbligo di verifica annuale. I coniugi Moretti compariranno, per la terza volta,  l'11 e il 12 febbraio dinanzi ai magistrati vallesi.

Argomenti

CransMontana
Le Constellation
StrageCapodanno
Svizzera

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

    Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

  • Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe

    Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe

  • Milano Cortina: il bambino di Belluno avrà un ruolo nella Cerimonia di Apertura dei Giochi

    Milano Cortina: il bambino di Belluno avrà un ruolo nella Cerimonia di Apertura dei Giochi

  • Calci, pugni e martellate, l'aggressione al poliziotto durante il corteo per Askatasuna a Torino

    Calci, pugni e martellate, l'aggressione al poliziotto durante il corteo per Askatasuna a Torino

  • Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0

    Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0

  • Esplosioni in varie regioni in Iran, in stato di massima allerta le forze di Teheran

    Esplosioni in varie regioni in Iran, in stato di massima allerta le forze di Teheran

  • Un angelo “somigliante” a Meloni accende il caso a Roma: sopralluogo del ministero e polemiche

    Un angelo “somigliante” a Meloni accende il caso a Roma: sopralluogo del ministero e polemiche

  • Esplosione nel barese, individuati tra le macerie i corpi dei due anziani che vivevano nella villetta in cui è esplosa una bombola di gas

    Esplosione nel barese, individuati tra le macerie i corpi dei due anziani che vivevano nella villetta in cui è esplosa una bombola di gas

  • Donnavventura Reporter Experience, una nuova tappa, tra le ultime avventure in Egitto via fino alla Giordania

    Donnavventura Reporter Experience, una nuova tappa, tra le ultime avventure in Egitto via fino alla Giordania

  • Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti svela i duetti della serata cover

    Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti svela i duetti della serata cover

Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe

Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe

Il minore è stato denunciato ma ha solo 13 anni, dunque, non è imputabile

Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

All'orale quattro materie, tolta la discussione del documento, la commissone sarà composta da un presidente esteerno, da due docenti interni e due esterni

il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi

il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi

La coppia contro l'assistente sociale nominata dal tribunale . accusata di non aver lavorato «con l’imparzialità richiesta dal ruolo. ci ha incontrato solo cinque volte"