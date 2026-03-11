Chiara Ferragni innamorata: l'ultima indiscrezione del settimanale "Chi". Ecco quello che c'è da sapere

Volta pagina. E trova un nuovo amore. Chiara Ferragni, imprenditrice di successo, influencer per antonomasia, secondo il settimanale "Chi" ha trovato un nuovo amore.

Un anno e mezzo fa circa il divorzio da Fedez e l'inizio di una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Poi nella sua vita sembra essere entrato José Hernandez, un manager di origini colombiane. La bomba viene sganciata dal settimanale "Chi".

DOVE SI SONO CONOSCIUTI?

Stando alle prime indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti durante le vacanze natalizie: la Ferragniè stata in Colombia assieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. Un viaggio per scacciare i pensieri, all'insegna del relax e della spensieratezza, proprio lì avrebbe conosciuto Josè. Adesso si parla delle prime foto a Milano, in un parco pubblico, mentre portano a spasso la cagnolina Paloma.

Intanto, sui social i più curiosi stanno reperendo informazioni su José Hernandez (di cui non si sa tantissimo): su Instagram (josedhdz) conta poco più di 2.100 follower, poche e informazioni. Tanta privacy. Vive a Milano, secondo rumors.

Tgcom24 scrive: "Si sa però che lavora come Global Business Manager presso Yokohama TWS, una multinazionale attiva nel settore degli pneumatici, e che, dopo aver studiato ingegneria gestionale all'Universidad del Norte (in Colombia), si è trasferito in Italia, dove ha conseguito un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. In passato ha lavorato anche per Pirelli e Prometeon Tyre Group, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Sales OE Europe".

