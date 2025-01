Chiara Ferragni, sono stata tradita e mollata da un giorno all'altro. Ora spero in un amore, non perfetto, ma reale

Lo sfogo è quello di una donna che solo alla fine ha scoperto di esser stata tradita a lungo. Chiara Ferragni parla, dopo mesi di silenzio, e in una serie di pesanti storie su Instagram racconta la sua verità. Sulla relazione con Fedez durata 7 anni in cui ha amato anche quando c'erano tante ragioni per abbandonare, sopportando con sacrificio per la famiglia. "Invece sono stata mollata da un giorno all’altro e ho scoperto infine che pensava di lasciarmi a un passo dalle nozze", scrive l’influencer. Ferragni dice di aver sentito più volte che è stata lei a cacciarlo di casa, sì ma nessuno ha mai scritto che l’ha fatto dopo che il rapper ha ammesso l’altra relazione in piedi dal 2017 e mai è stato detto che, quando l’ha messo alla porta, lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non essere trascinato nel suo 'danno d'immagine'. Quello che ho vissuto è stata una totale presa in giro, la conclusione amara di Chiara Ferragni.

LA STORIA SULLA FINE DEL MATRIMONIO

Si è detta "tradita" e "presa in giro", la Ferragni ha deciso di parlare nel giorno in cui è stata mandata a processo per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova griffate. Una vicenda e un'accusa che, afferma nelle stories, l'ha segnata e continua a farlo. Ma tornando alla fine del rapporto con l'ex marito Chiara Ferragni ricorda come sia stata mollata da un giorno all'altro proprio "nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto". E come, dopo aver saputo dallo stesso Fedez dell'altra donna, l'ha cacciato di casa e lui ha colto la palla al balzo per allontanarsi anche dal danno d'immagine dell'inchiesta sul pandoro gate.